Pablo Lira
É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

A indústria capixaba pocou em 2025

E agora? Será que os mensageiros do caos vão rever suas análises, uma vez que hoje a indústria do Espírito Santo retomou o crescimento, o maior entre os estados brasileiros?

Publicado em 18/02/2026 às 04h30


