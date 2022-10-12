A economia capixaba seguirá crescendo acima da média nacional em 2022

De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), no 1º semestre de 2022 o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo registrou expansão de 3,8% na comparação com o 1º semestre de 2021, desempenho que superou a média nacional (2,5%).

Vários segmentos econômicos computaram resultados de destaque no Espírito Santo, como por exemplo os principais produtos agrícolas que estão com previsão de safra positiva (café conilon, café arábica, pimenta-do-reino, banana, cana-de-açucar, dentre outros), o comércio varejista restrito que contabilizou crescimento 8,6%, o setor de serviços que apresentou aumento de 11% e a indústria de transformação que evidenciou expansão de 4,4%.

Além desses resultados, o Estado acumulou um saldo positivo de mais de 32 mil postos de trabalho na primeira metade de 2022, conforme assinalam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Por outro lado, a indústria extrativa contabilizou uma redução de 12,6%, em certa medida explicada pelo estágio de maturação dos campos de petróleo localizados na abrangência territorial capixaba e pela diminuição dos preços do minério de ferro no mercado internacional, que contrabalanceou o aumento do volume produzido na economia local.

Segundo o Santander, o bom resultado da economia capixaba está sendo puxado pela agropecuária, comércio, setor de serviços e a indústria, que no 2º semestre de 2022 provavelmente vai recuperar o desempenho negativo do segmento da indústria extrativa.

A carta de conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), publicada no último dia 30 de setembro, aponta que o país tende a fechar o ano com crescimento de 2,8%, uma expectativa mais otimista do que a anunciada pelo Santander. Isso amplia as expectativas da economia capixaba se expandir acima de 3,1% em 2022.