Entenda como o ES está desenvolvendo a economia "rurbana"

Mas o lado mais interessante desse processo é que ele vem provocando, embora ainda lentamente, uma melhor distribuição regional da riqueza produzida e consequentemente também da renda. Pela primeira vez desde a década de 70 o PIB metropolitano tem reduzido a sua participação em relação às demais regiões do Estado por um período de tempo mais longo. Atingiu o ponto de maior concentração em 2004, com a participação de 64%. De lá para cá, em sucessivas quedas, chegou em 2019 a representar 55%.