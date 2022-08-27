O efeito da pobreza nas eleições 2022

Se tomarmos como base as últimas pesquisas, agora já no período eleitoral, as indicações de tendência são de que a porção da população caracterizada como mais vulnerável e fragilizada economicamente, portanto, mais pobre, determinará o desfecho final do pleito em outubro. Esse contingente representa aproximadamente 54% da população brasileira e se distribui de forma fortemente assimétrica entre os Estados.

Certamente, em nenhuma eleição no passado tivemos escancarado tão fortemente, e de certa forma também tão escandalosamente, o problema da pobreza e sua consequência mais drástica e imediata, a fome, como agora. Como também, provavelmente, em nenhuma outra eleição do passado, a construção de um projeto de futuro para o país foi e está sendo tão preterida em relação a soluções tidas como passageiras e até ilusórias, para não se dizer populistas. Não que fossem de todo descabidas, mas, sim, desconectadas de uma proposta de projeto transformador para o país.

O que nos chama a atenção nem diz respeito tanto ao fato de se expor de forma tão acintosa a questão da desigualdade, mas sim a constatação de que esse “baita” problema do país não vem sendo colocado enquanto tema central nos debates como um desafio estrutural a ser enfrentado. Isso, pelo menos até o momento. Por enquanto está servindo apenas como foco das campanhas políticas. Do lado de Bolsonaro, espera-se que as benesses lhe favoreçam nas urnas, já do lado de Lula é de que a situação não melhore tanto a ponto de tirar-lhe votos dos mais vulneráveis, que no momento são mais cativos a ele.

As desigualdades espelhadas sobretudo em abissais distâncias entre ricos e pobres também são reveladas quando observadas entre Estados e regiões. Em seis Estados do Nordeste, por exemplo, cerca da metade das suas populações dependem hoje do Auxílio Brasil. Em contraste, em Santa Catarina apenas 8% são beneficiários do programa. No Espírito Santo, essa dependência é de 21%. Maranhão aparece no topo do ranking com 55%.

Por enquanto, segundo a última pesquisa Datafolha, Lula domina na porção da população mais vulnerável, com um percentual médio de indicação de voto no entorno de 53%, na faixa de renda até dois salários mínimos, e que corresponde a cerca de 54% do eleitorado; com uma vantagem que se aproxima de 20 pontos percentuais sobre o concorrente mais imediato. Já Bolsonaro sai na frente na porção designada pelo DataFolha como “amparados”, “seguros” e “superseguros”, colocando-se à frente de Lula em 10 pontos percentuais.