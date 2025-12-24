Pablo Lira
É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

A corrida do PIB: Serra lidera, Vitória perde tração, Vila Velha e Cariacica aceleram

A capital precisa pensar fora da caixa e construir um plano arrojado de desenvolvimento de longo prazo, seguindo o exemplo dos planos Serra 44+, Vila Velha 500 Anos e Cariacica 2040.

Publicado em 24/12/2025 às 04h00


