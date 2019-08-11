Os planos do PSB estadual para as eleições de 2020

Jacqueline Moraes . Crédito: Amarildo

Publicamos, na última terça-feira (6), que o PSB agora aposta no ex-vereador Saulo Andreon como pré-candidato a prefeito de Cariacica. O presidente estadual do PSB, Carlos Rafael, faz uma emenda: "Não é o projeto da Executiva estadual do PSB, mas da municipal de Cariacica. O projeto da estadual ainda é a Jacqueline [Moraes]. É o que desejamos. É o que queremos. Liberamos o Saulo para que se viabilize, mas temos outros nomes".

O DILEMA DA VICE

Socialistas próximos a Renato Casagrande no governo entendem que Jacqueline não deve deixar pela metade o mandato de vice-governadora. Falando em nome da direção estadual, Carlos Rafael reafirma: "Hoje, o nosso projeto prioritário em Cariacica é lançar a Jacqueline candidata a prefeita. Ela é a pessoa pronta hoje para representar nosso projeto. Em nenhum momento há decisão do partido e do governo de tirar o nome da Jacqueline".

VILA VELHA E SERRA

Para a eleição de Vila Velha, Carlos Rafael confirma que o PSB aposta no lançamento do secretário estadual de Transparência, Edmar Camata (no momento, relutante), ou até do deputado federal Ted Conti. "Trabalhamos com esse objetivo de viabilizar o Camata e convencê-lo. Ted Conti poderia vir também."

Já na Serra, o dirigente diz que o PSB tem posição bem firmada de lançar o secretário estadual de Trabalho e Assistência Social, Bruno Lamas.

EUCLÉRIO, UM CIDADÃO

Este vídeo pode te interessar

O governo Casagrande anunciou, na última quarta, no gabinete do governador, o projeto das seis faixas e da Ciclovia da Vida (que impedirá suicídios) na Terceira Ponte. Chamou a atenção a ausência do deputado Euclério Sampaio, que é muito aliado do governo e tem nisso uma luta histórica. Euclério está chateado por não ter sido convidado pessoalmente (segundo ele, o Palácio Anchieta só mandou convite para seu gabinete). A frustração é tamanha que ele cita a música "Cidadão", de Zé Geraldo – aquela do desabafo do pedreiro que constrói edifícios nos quais, uma vez prontos, ele não pode entrar.

A Gazeta integra o Saiba mais