Os planos do PSB estadual para as eleições de 2020

O governo Casagrande anunciou, na última quarta, no gabinete do governador,(que impedirá suicídios) na Terceira Ponte. Chamou a atenção a ausência do deputado Euclério Sampaio, que é muito aliado do governo e tem nisso uma luta histórica. Euclério está chateado por não ter sido convidado pessoalmente (segundo ele, o Palácio Anchieta só mandou convite para seu gabinete). A frustração é tamanha que ele cita a música "Cidadão", de Zé Geraldo – aquela do desabafo do pedreiro que constrói edifícios nos quais, uma vez prontos, ele não pode entrar.