Orlando Caliman
Orlando Caliman
É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Um nova recessão econômica pode cair direto no colo de Bolsonaro

O sentimento de frustração vem da percepção de forte instabilidade ou ausência de um ordenamento das coisas

Publicado em 15/05/2019 às 21h54
Atualizado em 06/10/2019 às 04h26


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.