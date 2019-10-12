Orlando Caliman
Orlando Caliman
É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Pobres estão ainda mais pobres e ricos ainda mais ricos

Famílias com rendimentos na faixa até dois salários mínimos continuam comprometendo entre 70% e 75% dos seus gastos com alimentação, habitação e transporte, segundo pequisa

Publicado em 12/10/2019 às 05h00
Atualizado em 12/10/2019 às 05h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.