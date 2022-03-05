Neutralidade de Bolsonaro pode custar caro ao Brasil

O certo é que enquanto no campo das relações internacionais o Itamaraty se aproxima mais de um posicionamento de condenação do nefasto evento bélico, Bolsonaro, na sua diplomacia “brucutu”, aproxima-se de Venezuela, Nicarágua e Cuba. Além de demonstrar o despreparo de um chefe de nação no dia a dia da política externa.

Se a “neutralidade” almejada por Bolsonaro intenta proteger sobretudo a nossa economia dos impactos da guerra, em especial o agronegócio, podemos dizer tratar-se de ledo engano. Não será Putin a nos garantir combustível, fertilizante ou mesmo mercado para os produtos brasileiros destinado ao seu país. E os impactos virão. Aliás já se mostram presentes com o preço do petróleo em alta e no seu lastro também no preço do gás. No agronegócio a preocupação mostra-se ainda maior, pois nosso país importa cerca de 25% de fertilizantes de Rússia e terá dificuldade em encontrar fornecedor substituto.