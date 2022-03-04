Guerra na Ucrânia e a preocupante política externa brasileira

A posição do PT não chega a ser novidade, já que o partido da bandeira vermelha sempre se perfilou ao lado dos regimes da Venezuela e Cuba (que se posicionaram a favor da Rússia) e contra os Estados Unidos, o que sinaliza que em um eventual novo governo de Lula essa posição será a predominante na política externa brasileira. Já a posição de Bolsonaro parece inspirada na sua admiração por Donald Trump que, derrotado nas eleições e fora do poder, torce pelo desgaste do atual presidente norte-americano, seu opositor.