Orlando Caliman
Orlando Caliman
É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Economia do ES ainda é muito dependente da indústria extrativa mineral

Se num exercício de abstração retirássemos o efeito “extrativo mineral” da economia capixaba, esta teria crescido apenas 2,65% ao ano no referido período

Publicado em 05/10/2019 às 05h00
Atualizado em 05/10/2019 às 05h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.