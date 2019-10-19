Orlando Caliman
Orlando Caliman
É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Economia anêmica atual requer um Estado capaz de produzir estímulos

Ela se encontra em estado tão acentuado de debilidade que não consegue gerar energia suficiente para acionar os seus motores e avançar

Publicado em 19/10/2019 às 05h00
Atualizado em 19/10/2019 às 05h01


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.