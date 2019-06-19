Orlando Caliman
Orlando Caliman
É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Comércio de café com uso de novas tecnologias pode beneficiar o ES

Mercado de cafés mostra-se como janela de oportunidades para pequenos produtores que queiram crescer

Publicado em 19/06/2019 às 17h22
Atualizado em 02/10/2019 às 01h25


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.