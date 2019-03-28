Brasil caminha firme e forte rumo à pior década de sua história

Gráfico em queda Crédito: Reprodução | Internet

A década de 1980 passou a ser considerada a década perdida pelo fraco desempenho da economia. E não foi sem razão, pois se compararmos com os anos anteriores, desde o início do século XX, e também com a primeira década do século XXI, teve os piores resultados. Afinal, a economia, envolta em colossal turbilhão inflacionário e crises espasmódicas intercaladas por inúmeros planos frustrados de estabilização e de tentativas de recuperação, resumiu seu desempenho em míseros 1,6% anuais. Cifra irrisória se comparada com a observada na década anterior, com um crescimento médio anual de 8,6%.

Num exercício de imaginação de retorno ao passado, assumindo como exemplo o ano de 2010 como ponto de referência, com certeza não estaríamos projetando mais uma década perdida pela frente. Mas naquele momento não se antevia nenhuma perspectiva de desastre.

A segunda década do século XXI, entre os anos de 2011 e 2020, no entanto, ficará registrada na história econômica do país como a pior década dos últimos 120 anos, desbancando assim a década de 1980. Hoje, aos “trancos e barrancos”, chegaremos a uma média anual, para a década, de 0,9% de crescimento da economia. Isso só não ocorreria caso um verdadeiro milagre acontecesse e fizesse com que a economia crescesse em média 5,7% nesses dois anos de fechamento. Acontecimento simplesmente inimaginável diante dos cenários de turbulências e incertezas que se desenham no momento.

Nunca é por demais repetitivo reiterar que essa nossa maior crise dos últimos 120 anos tem causalidades internas. Não foi o mundo que levou o país à situação na qual se encontra. Constatação esta que nos impõe a necessidade de buscar internamente soluções e caminhos que conduzam o país à normalidade política, social e econômica. Mas, para isso, o país precisa atacar os fundamentos das causalidades que nos escancaram a década já perdida: economia sem rumo, ainda no embalo da desastrosa “Nova Matriz Econômica”, e desenfreado déficit público.