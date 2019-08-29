O vice erudito: Mourão cita escritor, filósofo e cientista político

Em discurso hoje à tarde (29) para empresários e autoridades num cerimonial em Vitória, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fez uma ampla análise da conjuntura, nacional e internacional.



Sobre as mudanças rápidas vividas pela sociedade, o general citou Erico Veríssimo e sua obra “O Tempo e o Vento” ('eta mundo velho sem porteira!'), o filósofo e escritor alemão Goethe e o cientista político Francis Fukuyama.