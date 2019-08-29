Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

O vice erudito: Mourão cita escritor, filósofo e cientista político

Vitória
Publicado em 29/08/2019 às 14h29
Atualizado em 29/09/2019 às 16h31
Mourão e o governador Casagrande ficaram na mesma mesa no almoço do Sindiex. Crédito: Divulgação
Mourão e o governador Casagrande ficaram na mesma mesa no almoço do Sindiex. Crédito: Divulgação

Em discurso hoje à tarde (29) para empresários e autoridades num cerimonial em Vitória, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fez uma ampla análise da conjuntura, nacional e internacional.

Sobre as mudanças rápidas vividas pela sociedade, o general citou Erico Veríssimo e sua obra “O Tempo e o Vento” ('eta mundo velho sem porteira!'), o filósofo e escritor alemão Goethe e o cientista político Francis Fukuyama.

O vice também lembrou o desenho animado Os Jetsons, da década de 1960, que mostrava o mundo do futuro, todo automatizado. "Esse mundo chegou",  destacou Mourão.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.