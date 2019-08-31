Colunistas
O que leem os executivos da Amazon, Coca-Cola e XP

Alexandre Munhoz, Renato Shiratsu e Guilherme Benchimol contaram quais são os seus livros preferidos

Vitória
Publicado em 31/08/2019 às 16h28
Atualizado em 29/09/2019 às 16h05
Executivos da XP, Amazon e Coca-Cola . Crédito: Alexandre Mendonça

Três importantes executivos de grandes empresas que atuam no Brasil e no mundo – Alexandre Munhoz, Renato Shiratsu e Guilherme Benchimol – estiveram recentemente no Estado e falaram sobre inovação e negócios. Mas também contaram quais são os livros que valem a pena a leitura. Confira o que eles sugerem:

Alexandre Munhoz, gerente-geral da Kindle Brasil, do grupo Amazon

•Empresas Feitas Para Vencer - Good to Great (Jim Collins)

• The Thank You Economy (Gary Vaynerchuk)

Renato Shiratsu, diretor de Inovação da Coca-Cola Brasil

•A Startup Enxuta (Eric Ries)

•The Culture Code (Daniel Coyle)

Guilherme Benchimol, fundador e sócio da XP Investimentos

•Organizações Exponenciais (Ismail Salim, S.Malone Michael, Van Geest Yuri)

•A incrível viagem de Shackleton (Alfred Lansing)

