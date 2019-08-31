O que leem os executivos da Amazon, Coca-Cola e XP

Três importantes executivos de grandes empresas que atuam no Brasil e no mundo – Alexandre Munhoz, Renato Shiratsu e Guilherme Benchimol – estiveram recentemente no Estado e falaram sobre inovação e negócios. Mas também contaram quais são os livros que valem a pena a leitura. Confira o que eles sugerem:



Alexandre Munhoz, gerente-geral da Kindle Brasil, do grupo Amazon



•Empresas Feitas Para Vencer - Good to Great (Jim Collins)