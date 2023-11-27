Lições da cidade mais inteligente do mundo para prefeitos visionários

Neste mês, em uma cerimônia realizada em Barcelona, na Espanha, Curitiba alcançou o topo do pódio, conquistando o cobiçado título de cidade mais inteligente do mundo no World Smart City Awards 2023. Esse prêmio internacional é o mais importante da área e, consequentemente, é o ápice do reconhecimento global, celebrando ideias, projetos e estratégias que transformam as cidades em ambientes de qualidade de vida, sustentabilidade e prosperidade econômica, por meio da tecnologia e soluções inovadoras.

Mas, afinal, o que define uma cidade inteligente e qual é o segredo por trás do sucesso de Curitiba? Bem, uma cidade inteligente é como um organismo urbano que utiliza tecnologia para controlar seus recursos e infraestrutura. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico de forma sustentável, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade de vida de seus habitantes.

Além disso, uma cidade inteligente planeja estrategicamente seus serviços para atender de forma eficiente as necessidades sociais e econômicas da população.

A chave para o sucesso de Curitiba está na combinação entre tecnologia e sustentabilidade. A cidade investiu em soluções que não apenas melhoraram a vida dos cidadãos, mas também reduziram o impacto ambiental. Com uma abordagem profissional e visionária, implementou soluções desde um sistema eficiente de transporte público, que é referência mundial, até a adoção de tecnologias avançadas para a gestão de resíduos.

As principais ações que garantiram para a capital paranaense o primeiro lugar no ranking das cidades mais inteligente do mundo foram:

PIRÂMIDE SOLAR: A cidade de Curitiba deu um passo importante em direção à sustentabilidade este ano, ao inaugurar a inovadora Pirâmide Solar. Trata-se da primeira usina fotovoltaica da América Latina construída em um antigo aterro desativado. Além disso, o programa Curitiba Mais Energia tem instalado painéis solares em vários pontos da cidade, contribuindo para a geração de energia limpa. A capital paranaense também conta com a usina CGH Nicolau Kluppel, que produz energia limpa baseada no conceito de rosca helicoidal. Com todas essas iniciativas, Curitiba busca se tornar uma cidade neutra em emissões de gás carbônico até 2050.

Pirâmide Solar, primeira usina fotovoltaica da América Latina construída em um antigo aterro desativado em Curitiba Crédito: Divulgação/Prefeitura de Curitiba

ELETROMOBILIDADE: A cidade revolucionou o transporte público nos anos 90 ao criar os ônibus BRT (Bus Rapid Transit). Com sua imponência, esses enormes ônibus triarticulados expressos deram origem à Rede Integrada de Transporte, dispensando a necessidade de um sistema sobre trilhos. Esse sistema possui características únicas, como vias segregadas exclusivas que garantem agilidade e estações tubulares que protegem os passageiros das intempéries. E agora, a cidade já está testando os ônibus triarticulados elétricos, que irão operar em definitivo a partir de 2024.

MOBILIDADE ATIVA: Com a implementação do programa Caminhar Melhor, Curitiba reafirmou seu compromisso com a priorização do pedestre e da mobilidade ciclística, elevando o padrão de urbanidade e urbanização em 182 Km de calçamento. Além disso, está ampliando sua estrutura cicloviária de 280 km para impressionantes 400 km, abrangendo diversos bairros da cidade.

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO: Foi criado um ecossistema de inovação conhecido como Vale do Pinhão, uma iniciativa liderada pela prefeitura em parceria com a agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. O principal objetivo é impulsionar o surgimento e a consolidação de empresas de base tecnológica por meio do Tecnoparque. Mas não pararam por aí! Estão empenhados em agilizar processos e eliminar burocracias, possibilitando que uma nova empresa seja aberta em tempo recorde de apenas duas horas. Além disso, oferecem programas de capacitação e geração de empregos para impulsionar ainda mais o sucesso dos empreendedores.

CIDADE EDUCADORA: A prefeitura de Curitiba tem se empenhado em ampliar o acesso ao ensino em tempo integral, visando proporcionar uma educação de qualidade para todas as crianças. Atualmente, já conta com 153 unidades de ensino que oferecem essa opção, mas o objetivo é alcançar a marca de 100% das unidades com período integral. O compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento das crianças é inegociável. Em todas as secretarias municipais, não apenas na de educação, o acolhimento e o cuidado com os pequenos são a base do trabalho. Cada servidor, em todos os níveis, tem uma consciência sólida de que tratar bem das crianças é essencial para impulsionar o progresso social, ambiental, cultural e econômico da cidade.

SAÚDE 4.1: Foi pioneira ao ser a primeira capital do país a ter prontuário integrado eletrônico, nos anos 90. Hoje, o SUS curitibano está na vanguarda, utilizando a tecnologia para beneficiar os cidadãos. Dentro do modelo de saúde 4.1, os moradores da cidade podem receber atendimento médico sem sair de casa, seja por meio de teleatendimento ou videochamada.

REVOLUÇÃO DIGITAL: Uma das pioneiras do país a adotar o 5G, se destaca como uma das cidades brasileiras que facilitam a instalação de equipamentos de telecomunicação. Além disso, a capital paranaense promove a inclusão digital por meio do projeto Wi-fi Curitiba, que disponibiliza internet pública e gratuita em 310 locais estratégicos. Essa iniciativa permite que os cidadãos se conectem a aplicativos que oferecem mais de 600 serviços e informações públicas.

Além de todas as conquistas já mencionadas, a capital do Paraná se destaca por ter o menor índice de analfabetismo e oferecer a melhor qualidade de educação básica entre todas as capitais brasileiras. A cidade também é conhecida internacionalmente pela sua limpeza impecável, sendo reconhecida como uma das cidades mais limpas do mundo.

É crucial destacar que Curitiba ocupa hoje a posição de destaque no cenário global devido uma sucessão de competentes gestões municipais e investimentos bem feitos, fruto de impostos bem empregados. Esses líderes não apenas deram continuidade a projetos estruturantes e políticas públicas importantes, mas também garantiram que a evolução da capital paranaense não fosse interrompida, mesmo em meio a mudanças de governo.

Enquanto outras cidades sofrem com a descontinuidade de projetos e a falta de visão de longo prazo, Curitiba se mantém firme em seu caminho, garantindo que as conquistas alcançadas não se percam no jogo do poder. Uma cidade que entende que o progresso não pode ser interrompido por interesses políticos e que a busca por soluções inteligentes é o caminho para um futuro melhor.