MP abre inquérito para apurar licença de megaloja em Vitória

Loja da Leroy Merlin, que tem 42 unidades no Brasil: a de Vitória vai gerar 200 empregos diretos e outros indiretos. Crédito: Divulgação

A 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória instaurou um inquérito civil para apurar um possível descumprimento da legislação municipal em relação à falta de alvarás e licenças para a construção da megaloja Leroy Merlin, na região do aeroporto. A ação é assinada pelo promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira.



O relatório



A Promotoria recebeu um relatório técnico do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOA) sugerindo o acompanhamento na construção do empreendimento. O CAOA destaca a necessidade de análise do relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e a situação do licenciamento da megaloja.

O que diz a PMV

Em nota à coluna, a Prefeitura de Vitória afirma que a Leroy Merlin está devidamente licenciada para obras junto à Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, que acompanha a execução. “Todas as intervenções realizadas até o momento pela empresa estavam com seus respectivos alvarás”, diz a nota.

Os empregos

De origem francesa e especializada em material de construção, jardinagem e decoração, a Leroy Merlin, quando estiver em operação, deverá gerar 200 empregos diretos e outros 200 indiretos.

O Novo de PH

O Partido Novo tem dois pré-candidatos a prefeito de Vitória: o ex-secretário de Segurança Nylton Rodrigues e o empresário Aridelmo Teixeira. Observador da cena política destaca que ambos são ligados ao ex-governador Hartung.

A gente lembra

O relatório mensal de homicídios, divulgado sempre no dia 15 do mês seguinte, ainda não foi publicado no site da Sesp. Será que o estagiário esqueceu?

Coisa estranha

Uma grande loja de departamentos no Shopping Praia da Costa não aceita cartão de débito – lá só vale o de crédito.

Era feliz. E sabia

Comentário de um leitor saudosista ao ver, na internet, uma foto bem antiga da Rodovia Serafim Derenzi: “Estava melhor do que está hoje”.

E agora, Casão?

Em discurso na Câmara de Anchieta, o vereador Beto Caliman (DEM) se disse arrependido por ter apoiado Casagrande porque “o governador tem atacado o governo Bolsonaro”. Será que o governador vai conseguir dormir agora?

Foi sem querer

Comentário de um seguidor do Gazeta Online no Face sobre a nota da coluna que mostrou que o governo do Estado nomeou no Procon um servidor com mandado de prisão: “Inclusão social”.

Tô nem aí

Motorista da linha municipal 295 (Enseada do Suá/Jardim Camburi) e da linha do Transcol 1.903 (Viana/Jardim Camburi) deixaram passageiros a ver navios na noite de terça-feira, por volta das 19h30.

Tô nem aí 2

Mesmo com dois ônibus parados na baia em frente ao Shopping Vitória, não foram atendidos os pedidos de três passageiros que queriam entrar nos dois coletivos.

Está aí

Por sorte, logo depois veio um ônibus Transcol da linha 1.900 (Marcílio de Noronha/Jardim Camburi), que salvou quem precisava ir em direção ao bairro mais populoso da Capital.

O rei merece

Maciel de Aguiar vai reverenciar o rei. O escritor mateense lançará em breve “As canções que você fez pra mim”, livro sobre a história dos 50 maiores sucessos de Roberto Carlos. A edição será bilíngue (português e espanhol).

Mais um título

O governador Casagrande sancionou a lei, de autoria do deputado Marcos Garcia (PV), que dá a Linhares o título de “capital estadual do agronegócio e do empreendedorismo”. Isso é importante porque... Por que mesmo, gente?

Segurança mobiliza

Moradores do Sul do Estado compareceram em peso à audiência pública da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa realizada ontem à noite em Rio Novo do Sul. Foram convocados até em missas e em cultos.

Foco na transformação

Começam hoje as inscrições para o simpósio “Tendências da Comunicação Pública no Brasil”, que será promovido pela Secretaria de Comunicação da Assembleia nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Informações: simposio.al.es.gov.br .

Alô, Bolsonaro!

A privatização dos Correios vai ser mais rápida que a entrega de cartas da empresa?

