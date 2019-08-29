Mourão pede uísque, fica inspirado e faz discurso longo

Mourão diante do ícone de Nossa Senhora no Convento da Penha. Crédito: Ricardo Medeiros

Logo ao chegar à sala reservada do cerimonial onde se reuniu com um grupo restrito de empresários, ontem em Vitória, o general Mourão se animou e pediu um uísque com gelo. Pedido feito, pedido atendido, pedido bebido.



Energizado



Por sinal, o discurso do vice-presidente da República, segundo sua assessoria, estava previsto para durar 20 minutos, mas ele acabou falando por longos 43.



Evolução



Antes do início da solenidade, músicas do Roupa Nova bregas-românticas dominaram o ambiente. Mais tarde, pouco antes de Mourão falar, surgiu a bossa-nova de João Gilberto.

Involução

A competente banda do Exército também executou algumas músicas antes dos discursos. No repertório, pagode anos 90, Raça Negra e Só Pra Contrariar.

Tão com medo de quê?

Os jornalistas credenciados ficaram duas horas confinados numa sala, sem acesso ao salão principal do cerimonial. A entrada só foi liberada pelos assessores da Vice-Presidência minutos antes da solenidade.

Um brinde!

Diferentemente do que havia sido divulgado, foi servida bebida alcoólica (vinho) para os 400 convidados.

Plateia vascaína?

Casagrande falou antes de Mourão. Brincando, o governador disse que o vice foi ao Convento agradecer à Nossa Senhora da Penha pela vitória do Flamengo sobre o Inter, na Libertadores. A reação da plateia foi tímida.

O vice estuda

O general fez uma ampla análise da conjuntura, nacional e internacional. Sobre as mudanças rápidas vividas pela sociedade, citou Erico Veríssimo e sua obra “O Tempo e o Vento” (‘eta mundo velho sem porteira!’), o filósofo e escritor alemão Goethe e o cientista político Francis Fukuyama.

Preocupação

Todo mundo teve que passar pelas máquinas de raios-x, iguais àquelas dos aeroportos.

Dia atípico

Aliás, além de Vila Velha, a segurança estava ostensiva no entorno do cerimonial e na Av. Leitão da Silva, por onde o vice passou. Eram atiradores de elite, PF, PRF, PC, PM, Forças Armadas, Guarda Municipal, Bombeiros... Venha mais vezes ao ES, spírito Santo, general Mourão.

Esqueceram

Aliado do presidente no Estado observa que, durante a passagem de Mourão pelo ES, ele não ouviu o nome de Jair Bolsonaro. E olha que o capixaba tem uma audição ótima.

3ª Guerra Mundial

Muito antes da chegada do general Mourão, por volta da 9h, cinco PMs faziam a segurança na entrada do portão do Convento da Penha. Um deles comentou com o colega ao lado, sobre o governo Bolsonaro: “Até o final do mandato dele vamos ter um conflito bélico”.

Coitado do Mourão

Assessores do prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha, foram espertos e chegaram cedo ao Convento da Penha, onde o vice-presidente fez uma visita de manhã. Eles contam que relataram ao general o trabalho de “controle e transparência” desenvolvido no município.

Diplomacia legislativa

O presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), esteve em São Paulo para visitar o Legislativo paulista. Foi apresentar os serviços gratuitos oferecidos pelo parlamento capixaba.

O crime em áudio

Os criminosos mais bárbaros que marcaram a rotina de violência do Estado vão ser tema de uma série que A GAZETA lança em podcast na próxima quinta-feira. O novo formato de conteúdo contará a história de bandidos temidos nas décadas de 1960 a 1980

O crime em vídeo

Além dos podcasts, produzidos pelos repórteres Sullivan Silva e Elis Carvalho, responsáveis pela série “Vidas Bandidas”, uma versão em vídeo do material também será publicada no Gazeta Online.

Doação e perdão

Audifax Barcelos (Rede) promete doar os R$ 2 mil que ganhou de indenização, por danos morais, de um morador que o ofendeu. O dinheiro vai para uma instituição de caridade da Serra. “Mas eu já o perdoei”, avisa o prefeito.

Protestos vivos

Curioso: a Escola Viva começou com manifestações contra a sua implantação. E a primeira que abriu, que agora que pode ser fechada, tem manifestação para que continue aberta.

Alô, autoridade!

Dá pra deixar 10% da segurança de Mourão para a população capixaba?

Este vídeo pode te interessar





A Gazeta integra o Saiba mais