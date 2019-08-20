Moradores fazem vaquinha para ajudar motorista de aplicativo herói

Um grupo de moradores da Praia do Canto está articulando uma vaquinha para ajudar o motorista de aplicativo Édipo Maia de Oliveira.
Ele, heroicamente, jogou o seu veículo sobre uma moto com dois ladrões que estavam assaltando duas clientes que haviam acionado o carro. Um dos bandidos acabou preso pela polícia, mas o outro comparsa escapou.
O fato ocorreu na Rua Constante Sodré, na madrugada do último sábado. Até o momento já foram arrecadados R$ 1.750 para cobrir os danos do veículo do motorista, que chegam a R$ 2.050.
