Moradores fazem vaquinha para ajudar motorista de aplicativo herói

Vitória
Publicado em 20/08/2019 às 11h28
Atualizado em 29/09/2019 às 19h05
A frente do carro de Édipo, um Ford Fiesta branco, ficou toda amassada. Crédito: Ailton Dadalto
A frente do carro de Édipo, um Ford Fiesta branco, ficou toda amassada. Crédito: Ailton Dadalto

Um grupo de moradores da Praia do Canto está articulando uma vaquinha para ajudar o motorista de aplicativo Édipo Maia de Oliveira.

Ele, heroicamente, jogou o seu veículo sobre uma moto com dois ladrões que estavam assaltando duas clientes que haviam acionado o carro. Um dos bandidos acabou preso pela polícia, mas o outro comparsa escapou.

O fato ocorreu na Rua Constante Sodré, na madrugada do último sábado. Até o momento já foram arrecadados R$ 1.750 para cobrir os danos do veículo do motorista, que chegam a R$ 2.050.

