Moradores fazem vaquinha para ajudar motorista de aplicativo herói

Um grupo de moradores da Praia do Canto está articulando uma vaquinha para ajudar o motorista de aplicativo Édipo Maia de Oliveira.



Ele, heroicamente, jogou o seu veículo sobre uma moto com dois ladrões que estavam assaltando duas clientes que haviam acionado o carro. Um dos bandidos acabou preso pela polícia, mas o outro comparsa escapou.