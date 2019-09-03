Ministério Público investiga as roletas duplas do Transcol

Roleta dupla do Transcol: MO quer saber se está em conformidade com a legislação. Crédito: Divulgação / Ceturb

O Ministério Público abriu procedimento para apurar supostas irregularidades nas roletas duplas dos ônibus do sistema Transcol. Chegou à Promotoria a notícia de que as estruturas não estariam dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e que o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-ES) não teria feito a fiscalização.



O promotor de Justiça Rafael Calhau Bastos, da 27ª Promotoria da Justiça Cível de Vitória, deu ao Ipem prazo de 40 dias para que verifique pelo menos 10% da frota de ônibus do Transcol para conferir se as roletas existentes realmente respeitam as normas técnicas da ABNT.

O MP pede também para que seja verificada a existência de placas afixadas nos ônibus, em local visível, informando que os passageiros que tenham mobilidade reduzida, necessidades especiais, com bebê de colo ou portando sacolas, bolsas ou caixas que eles podem embarcar pela porta do meio.

O súdito quer o Rei

Na solenidade de inauguração da reforma da Praça Domingos José Martins, em Itapemirim, que contou com a presença de deputados e outras autoridades, um gaiato pediu a palavra pra reivindicar um show de Roberto Carlos no município.

Medo de fantasma

O grupo Direita Capixaba disse que resolveu se unir nas redes sociais como forma de “resistência ao comunismo que está sendo implantado no Brasil”. Está? Onde?

Vizinho ingrato

Leitor da coluna que mora a menos de 200m de uma agência dos Correios na Av. Expedito Garcia, em Cariacica, teve sua correspondência devolvida pela sexta vez neste ano. O motivo: “endereço inexistente”.

Max avô

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), é avô pela segunda vez. O nome da garotinho é Levi.

É golpe

Leitor da coluna alerta para que não atendam o número 018 9976-2612. Do outro lado da linha, uma mulher, em tom ríspido, pede o número do seu CPF alegando que ele foi clonado.

Bom vizinho

Marcelo Santos (PDT) anuncia que conseguiu quatro veículos para a Guarda Civil de Viana. Aliás, o deputado, que é de Cariacica, tem ficado muito próximo do prefeito do prefeito Gilson Daniel (Podemos).

Igreja e Estado

Pela primeira vez o Grito dos Excluídos, promovido pela Igreja Católica no dia 7 de Setembro, será realizado em Cariacica, cidade onde começou a atuar a Força Nacional.

Amigos das letras

A Academia Espírito-santense de Letras fará uma sessão especial na próxima segunda, em comemoração aos seus 98 anos de fundação. Serão homenageados com o Diploma Amigo da AEL: Francisco Grijó, Elizete Terezinha Caser e Ana Maria Silva.

Amigos da letras 2

E com a medalha Prof. Kozciusko Barbosa Leão, os seguintes beneméritos: Marli Pereira Neves, Álvaro José Silva, Cacau Monjardim, Jorge Elias Neto, Jô Drumond, Matusalém Dias de Moura e Wanda Maria Alckmin.

Bailão na Assembleia

O deputado Torino Marques (PSL) caiu no arrasta-pé durante audiência pública em homenagem ao forró, na noite de ontem na Assembleia. A farra – ou melhor o ato – teve também salgadinho e refrigerante.

Brasil português

A cidade de Belmonte, cujo prefeito visitou o Estado recentemente, é considerada a mais brasileira das cidades portuguesas. O local onde Cabral (o Pedro, bem entendido) nasceu tem até a bandeira do Brasil hasteada permanentemente na prefeitura.

Escola sustentável

A Emef Alvimar Silva, no bairro Mário Cypreste, agora tem sistema de captação de água da chuva e do sistema de ar condicionado. A PMV pretende instalar o mecanismo em quatro novas escolas que serão construídas.

Tem que estudar

A executiva do PSD de Vitória decidiu: só será candidato pelo partido nas próximas eleições quem participar do curso de formação política da legenda.

Se a moda pega...

A cidade de Bento Fernandes, no interior do Rio Grande do Norte, decretou falência.

Virou rotina

O casal Garotinho foi preso? Muita gente pensou que fosse notícia velha, mas não: casal unido vai preso unido.

