Ministério Público fiscalizará fornecimento de fraldas geriátricas

Fraldas geriátricas: idosos carentes pedem fornecimento gratuito do material ao Poder Público. Crédito: Divulgação

O Ministério Público Estadual instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma permanente, os programas públicos de fornecimento de fraldas geriátricas para as pessoas que necessitam desse material.



O fato



A ação do MPES decorreu de um fato concreto: uma senhora carente, de 88 anos de idade, pediu o fornecimento gratuito de fraldas tamanho G, com troca oito vezes ao dia, pelo período de um mês.

A demanda

Segundo a promotora Inês Thomé Poldi Tadei, que assina o procedimento, a demanda por fraldas geriátricas gratuitas junto ao Poder Público está cada vez maior.

O número

A demanda é grande mesmo. De acordo com a Sesa, 795 pessoas recebem fraldas geriátricas do Estado por decisão judicial. Mas a Secretaria Estadual da Saúde orienta as pessoas para solicitarem as fraldas nos seus próprios municípios

Justiça moderna

A juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, está em fase experimental das audiências criminais por videoconferência. A primeira foi no último dia 14 e a próxima será nesta quarta. Esta audiência será acompanhada, ao vivo, pelo governador Casagrande, diretamente do Palácio Anchieta. Os réus estarão no CDPV II, em Viana, com seus advogados.

Homenagem ao vice

Pra não perder o costume, a Assembleia Legislativa concedeu ao general e vice-presidente Hamilton Mourão, que vem ao Estado nesta semana, a Ordem do Mérito Domingos Martins no grau grã-cruz.

Pagando pra jogar

O jogo Pinheiros x Tupy, pela Copa Espírito Santo, rendeu ao time da casa uma renda líquida (negativa) de R$ 267. Resultado à altura do futebol capixaba, que há anos amarga a quarta divisão do Brasileirão.

Colatina perdeu

Não ficará mais no interior de Colatina o memorial com os restos mortais de Elke Maravilha. O prefeito Sérgio Meneguelli, que era amigo da atriz e jurada, diz que Itabira-MG se articulou e vai levar o monumento pra lá.

Quase nada

O site da Rodosol só tem duas câmeras ao vivo – uma para a Terceira Ponte e outra para a Rodovia do Sol. É muito pouco. E o pior: elas nem sempre estão funcionando.

Por quê?

Por que a concessionária não disponibiliza mais câmeras para o usuário visualizar, em tempo real, o movimento das duas vias, principalmente na hora do rush? E a agência reguladora (ARSP), não poderia pressionar em favor do interesse público?

A imprensa

Em seu livro “Vou te Contar”, que será lançado em 3 de outubro, o empresário Cariê Lindenberg afirma: “A independência da imprensa, ao respeitar a isenção, costuma despertar, em vez de elogios, iras furiosas de todas as facções políticas”.

O jornalismo

E continua o autor: “A informação quando correta não merece dúvidas. A meu ver o jornalismo sadio não comporta obséquios: nem a favor, nem contra”.

É candidato

Do deputado Marcelo Santos (PDT), ao responder se será candidato a prefeito de Cariacica: “Posso não ser o ator principal, posso ser o ator principal. Mas vou colocar meu nome à disposição”. Em outras palavras...

Tem, mas não tem

Leitor foi a uma cafeteria em Jardim da Penha e pediu uma torta que constava do cardápio. Não tinha. Resignado, quis um pão de queijo. A atendente anotou o pedido e, cinco minutos depois, informou: “Está na hora do almoço e não temos pão de queijo neste horário”.

A concorrência tem

Sem entender por que não pode sair um pão de queijo às 11h de um sábado, o consumidor perguntou se ali era mesmo uma cafeteria, pediu licença e foi tomar café na padaria ao lado.

Capixaba de valor

O perito criminal capixaba Carlos Augusto Chamoun foi um dos vencedores do Prêmio Espírito Público, na categoria Segurança Pública. O prêmio é um reconhecimento aos profissionais públicos que deram contribuições relevantes ao país.

Capixaba de valor 2

Em 2016, a tese de doutorado do perito capixaba foi eleita a melhor do país. A pesquisa desenvolvida por ele usa uma técnica para resgatar o DNA do esperma do estuprador no trato digestório de larvas decompositoras de corpos.

Alô, eleitor!

Alguém sabe o que faz e por onde anda o ministro das Relações Exteriores do Brasil?

