Creci-ES consolida seu papel de referência no mercado imobiliário capixaba

Aurélio Cápua Dallapicula é o novo presidente do CRECI-ES, com mandato de três anos a partir de 2025 Crédito: CRECI/Divulgação

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) está a todo vapor em suas preparações para o ano de 2025. Com a liderança prestes a assumir o comando, o presidente eleito, Aurélio Cápua Dallapicula, se prepara para iniciar seu mandato que abrangerá o próximo triênio.

Aurélio Cápua Dallapicula contou com um expressivo apoio da categoria, obtendo 74,41% dos votos em chapa única na eleição. A vitória dele foi interpretada como um sinal de confiança nas suas propostas e na direção que ele planeja seguir.

Em seu discurso de agradecimento, ele destacou a importância da unidade entre os corretores de imóveis e enfatizou suas principais metas: a ampliação de programas de capacitação profissional, o fortalecimento da fiscalização para garantir a ética no mercado e a promoção de políticas que fomentem o crescimento sustentável do setor imobiliário no Espírito Santo.

As expectativas para a nova gestão são altas, e o presidente eleito visa intensificar o diálogo com os profissionais do setor e as entidades governamentais para superar os desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentarem nos próximos anos.

Com uma liderança forte e um plano estratégico bem definido, o Creci-ES se consolida com seu papel como uma entidade de referência no mercado imobiliário capixaba enquanto se prepara para um promissor ciclo a partir de 2025.

Creci-ES atuante - Retrospectiva

Ao longo do ano, o Creci-ES desenvolveu uma série de iniciativas e ações que evidenciam seu compromisso com a valorização e a regulamentação da profissão de corretor de imóveis. Dentre as atividades realizadas, destacam-se:

1. Creci com Você: Itinerante

O Creci-ES lançou a iniciativa "Creci com Você: Itinerante", uma campanha que visa percorrer diversas cidades do Espírito Santo. O objetivo principal era promover ações educativas e combater o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis, assegurando que todos os profissionais estivessem devidamente registrados e em conformidade com as normas da categoria.

A iniciativa promoveu ações educativas e de combate ao exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis Crédito: Creci-ES/Divulgação

Essa ação itinerante levou informações e esclarecimentos diretamente aos corretores locais, fortalecendo a presença e a atuação do conselho em diferentes regiões do estado.

2. Evento em Vila Velha

Em uma de suas jornadas, a comitiva do Creci-ES esteve em Vila Velha, participando do evento "Creci com Você". Durante esse evento, foram oferecidas orientações importantes e destacados aspectos essenciais para os profissionais da área imobiliária.

O encontro proporcionou um momento de conhecimento e atualização, trazendo à tona questões relevantes para a prática segura e eficiente da corretagem de imóveis.



3. NXT NAR Convention 2024

O evento contou com oportunidades de networking, palestras, encontros e cursos Crédito: Creci-ES/Divulgação

Representantes do Creci-ES marcaram presença na NXT NAR Convention 2024, um dos eventos mais importantes do setor imobiliário internacional. O trabalho do Creci-ES foi amplamente elogiado, destacando seu compromisso contínuo com a valorização dos corretores de imóveis.

O mercado capixaba foi um dos destaques do evento, sob a liderança do presidente, demonstrando esforços na melhoria dos serviços prestados pelos profissionais inscritos. O evento contou com oportunidades de networking, palestras, encontros e cursos.

4. Creci-ES apoia núcleo mulheres no imobiliário

O Creci-ES reforçou seu compromisso com a inclusão e o empoderamento feminino no setor imobiliário ao apoiar o Núcleo Mulheres no Imobiliário. Esse núcleo foi criado para promover a representatividade e a valorização das mulheres dentro do mercado, oferecendo uma rede de apoio e oportunidades de desenvolvimento.

5. CIMI

A comitiva capixaba se destacou no CIMI 360 por sua busca por conhecimento e proatividade Crédito: Creci-ES/Divulgação

O Creci-ES esteve presente no CIMI 360, o que se espera é que no futuro o evento seja preparado de forma a proporcionar uma valiosa troca de experiências e conhecimento.

Deverá também sempre contar com a participação de bons nomes e pessoas com preparo e experiência na área da intermediação imobiliária. A comitiva capixaba se destacou por sua incessante busca pelo conhecimento e proatividade.

6. Creci-ES realizou Workshop Jurídico

O Creci-ES realizou um workshop jurídico voltado para profissionais do mercado imobiliário, com foco em questões legais que são essenciais para a prática correta e ética da corretagem de imóveis. O evento abordou temas como contratos, direitos e deveres dos corretores, e a importância da conformidade com a legislação.

7. Cerimônia de Reconhecimento aos Corretores de Imóveis

Corretores destacados foram premiados no evento, reforçando a importância da ética, do profissionalismo e do impacto positivo que geram no mercado Crédito: Creci-ES/Divulgação

O Creci-ES organizou uma cerimônia especial para homenagear e reconhecer o trabalho e a dedicação dos corretores de imóveis, valorizando a importante contribuição que esses profissionais trazem para o setor imobiliário.

Durante o evento, corretores destacados foram premiados, reforçando a importância da ética, do profissionalismo e do impacto positivo que geram no mercado.

8. Creci-ES promoveu palestras ao mês do corretor

Palestrantes: Rui Martins, especialista no mercado imobiliário europeu, e Nailor Marques, coach que trouxe "Arte de Ser Protagonista” Crédito: Creci-ES/Divulgação

No mês dedicado ao corretor de imóveis, o Creci-ES promoveu uma série de palestras motivacionais e informativas, abordando as últimas tendências e melhores práticas do mercado imobiliário. Essas palestras foram realizadas com o objetivo de incentivar o desenvolvimento profissional e compartilhar insights valiosos sobre inovação, atendimento ao cliente e estratégias de vendas.

9. Creci-ES firmou convênio com o Clube Álvares Cabral

Agora, os corretores de imóveis registrados no Creci-ES passam a ter acesso a facilidades nas instalações e eventos do Clube Álvares Cabral Crédito: Creci-ES/Divulgação

O Creci-ES firmou um convênio com o Clube Álvares Cabral, garantindo uma série de benefícios e serviços exclusivos para seus associados.

Com essa parceria, os corretores de imóveis registrados no Creci-ES passam a ter acesso a facilidades nas instalações e eventos do clube, promovendo o bem-estar e a integração social dos profissionais do setor.

10. Primeira corrida do Creci-ES

A corrida contou com a participação de profissionais do setor e familiares Crédito: Creci-ES/Divulgação

O Creci-ES realizou sua primeira corrida, um evento criado para incentivar o bem-estar e a saúde dos corretores de imóveis e da comunidade em geral.

A corrida contou com a participação de profissionais do setor e familiares, promovendo a prática de atividades físicas em um ambiente de integração e descontração.

11. Creci-ES recebeu selo de excelência em governança

O Creci-ES foi agraciado com um prestigiado Selo de Excelência em Governança, um reconhecimento que destaca seu compromisso com práticas de governança ética, transparente e responsável.

12. Curso 100% grátis para corretores: Creci-ES disponibilizou 300 vagas

O Creci-ES lançou um curso gratuito com 300 vagas, destinado a capacitar corretores e promover seu crescimento profissional no setor imobiliário.

A iniciativa oferece conteúdos atualizados sobre práticas de vendas, regulamentações, ética profissional e novas tecnologias, contribuindo para que os profissionais aprimorem suas habilidades e estejam mais preparados para atender às demandas do mercado.

13. Creci-ES iniciou sessões de julgamento contra corretagem ilegal

O Creci-ES iniciou sessões de julgamento voltadas para combater a corretagem ilegal, um passo importante para garantir a integridade e a regulamentação do mercado imobiliário.

As sessões têm como objetivo identificar e penalizar práticas irregulares, protegendo a profissão de corretor de imóveis e assegurando que os profissionais atuem dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação.

14. Creci-ES e Uitop: parceria oficialmente reiterada

A firmação do acordo contou com a presença do presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapícula, e da CEO da Uitop, Maiquelle Silva Crédito: Creci-ES/Divulgação

A parceria entre o Creci-ES e a Uitop foi oficialmente reiterada, reforçando o compromisso das duas instituições em melhorar as práticas e o conhecimento técnico no mercado imobiliário.

A colaboração continua a promover a troca de experiências e a capacitação contínua dos profissionais da área, abordando temas relevantes como gestão de imóveis, marketing digital e inovações no setor.

15. Creci-ES Inovou com novo canal de Comunicação direta

O Creci-ES ampliou sua presença digital com o lançamento de um novo canal de comunicação no Instagram. O objetivo é estreitar ainda mais o relacionamento com os corretores de imóveis, proporcionando uma plataforma direta para compartilhamento de informações, atualizações e suporte.

16. Capacitação digital: Creci-ES apoiou workshop avançado para corretores

O Creci-ES apoiou a realização de um workshop digital avançado, focado em capacitar os corretores de imóveis nas áreas de marketing e tecnologia.