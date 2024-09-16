Mercado imobiliário capixaba: estratégias e perspectivas do Creci-ES

Apesar dos desafios enfrentados, o setor imobiliário demonstrou resiliência e capacidade de adaptação Crédito: Freepik

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) se prepara para um encerramento de ano promissor com estratégias bem definidas para os próximos meses. Sob a liderança do presidente Aurélio Cápua Dallapicula, o órgão tem trabalhado para fortalecer o mercado imobiliário capixaba, adotando medidas que buscam amplificar a profissionalização do setor e promover maior transparência nas transações.

Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o Creci-ES pretende intensificar ainda mais os programas de capacitação para corretores, além de lançar campanhas de conscientização para a população sobre a importância de realizar negociações com profissionais credenciados. Entre as ações planejadas estão seminários temáticos, workshops e a criação de novas parcerias com instituições acadêmicas e financeiras.

Aurélio Dallapicula ressaltou que, apesar dos desafios enfrentados, o setor imobiliário demonstrou resiliência e capacidade de adaptação. “Estamos otimistas quanto ao encerramento deste ano e confiantes de que nossas estratégias vão trazer avanços significativos. Em 2024, queremos consolidar ainda mais nossa atuação, priorizando a inovação e o atendimento de qualidade”, afirma.

O presidente também destacou a importância de continuar modernizando processos e investindo em tecnologia como um diferencial competitivo. Para o próximo ano, estão previstas ações voltadas para a digitalização dos serviços oferecidos pelo conselho, visando agilizar e facilitar o trabalho dos corretores e das transações imobiliárias no estado.

Aurélio Dallapicula: modernização de processos e investimento em tecnologias para gerar diferencial competitivo Crédito: Crei-ES/Divulgação

Dessa forma, o Creci-ES projeta um fim de ano ativo e um 2024 repleto de oportunidades para o crescimento do mercado imobiliário no Espírito Santo, beneficiando tanto os profissionais do setor quanto os consumidores.

Creci-ES celebrou mês do corretor de imóveis com ações especiais em agosto

Durante o mês de agosto, o Creci-ES promoveu uma série de ações especiais para celebrar o mês dos corretores de imóveis. As atividades iniciaram com corrida na orla de Camburi, que reuniu mais de 1.000 pessoas, em sua maioria corretores.

Além disso, o conselho realizou eventos comemorativos, palestras inspiradoras e a entrega de carteiras profissionais para novos corretores, um grande marco na agenda.

O ponto alto das comemorações foi a cerimônia do dia 31 de agosto. A ocasião reuniu cerca de 1.300 pessoas, incluindo autoridades de variados setores do Executivo, Legislativo, Judiciário e militar. O evento foi um momento de grande celebração para os corretores capixabas, com homenagens e a entrega de colibris aos profissionais que se destacaram ao longo do ano.

O presidente do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, entre os homenageados Oscar Dinart e José Luiz Kfuri; à esquerda, o vice-presidente Antônio Alberto Coutinho Crédito: Crei-ES/Divulgação

Palestras com especialistas e entrega de carteiras

O evento realizado no dia 28 de agosto no Ferrari Eventos, que reuniu mais de 500 pessoas, também foi de grande relevância. O palestrante Nailor Marques apresentou “A Arte de Ser Protagonista”, incentivando os corretores a assumirem a liderança em suas vidas e carreiras.

Rui Martins, convidado especial, também compartilhou sua experiência e perspectiva sobre o mercado imobiliário em Portugal. Além disso, no evento efetuou-se uma plenária aberta na qual houve a entrega de carteiras profissionais para novos corretores. Mais de 280 profissionais receberam suas respectivas carteiras somente na ocasião.

O presidente do Creci-ES, Aurélio Cápua Dallapicula, destacou o impacto positivo das palestras de Nailor Marques e Rui Martins no desenvolvimento profissional dos corretores. Ele reafirmou o compromisso do Conselho em apoiar seus membros na busca pela excelência.

Uma gestão de resultados

Aurelio Dallapicula, reconhecido pela sua trajetória de liderança e dedicação ao setor, assume com uma visão clara para o futuro do Creci-ES. Em seu discurso de posse, reforçou a missão de promover a valorização da categoria e garantir a defesa dos interesses dos corretores de imóveis, além de enfatizar a importância da capacitação contínua e da adaptação às novas tecnologias no mercado imobiliário.

A reeleição do presidente, que também é conselheiro do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), é vista como um reflexo direto da sua gestão eficiente e transparente à frente do Creci-ES. Durante seu mandato, ele implementou diversas iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional dos corretores, melhoria das condições de trabalho, além de promover uma maior integração entre os associados.

No cenário das importantes transformações do mercado imobiliário do Espírito Santo, a recente eleição da nova diretoria do Creci-ES marca o início de um ciclo promissor.

Assumindo um mandato que se estenderá de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, o presidente eleito, Aurélio Dallapicula, e sua diretoria visam fortalecer e modernizar a atuação do órgão.

Em um evento solene, os novos dirigentes foram empossados pelo ilustre diretor do do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), Vilmar Pinto. A cerimônia, carregada de simbolismo e compromisso, destacou a importância da continuidade na excelência da gestão, somando-se à experiência e inovação trazidas pelos novos membros.

Presidente do Creci-ES atua contra Reforma Tributária

A comissão de assuntos parlamentares (CAP) do Cofeci trabalhou duro no mês de julho (10), e obteve 229 votos a favor. Trabalho brilhante, mas, infelizmente, por quatro votos de diferença, sendo 233 contra a aprovação da diminuição dos encargos na tributação de transações imobiliárias, a matéria será submetia ao Senado.

A proposta da alíquota reduzida de 60% ainda não foi aprovada, e agora será trabalhada pela CAP, com o apoio dos corretores brasileiros junto aos senadores com intenso envio de mensagens em cada base eleitoral.

Aurélio Cápua Dallapicula, que também é membro da diretoria de assuntos parlamentares, expressou que “a batalha continua, temos boas chances no Senado”, mas reforçou a importância de continuar a luta em outras frentes e cada corretor explicar ao seu senador a importância da mudança para o progresso da economia e nação, pois a cadeia produtiva do mercado imobiliário é um dos pilares da economia.

“Embora a aprovação na Câmara não tenha sido alcançada por quatro votos, estamos determinados a buscar outras alternativas viáveis para redução da carga tributária no mercado imobiliário”, afirma.

Apesar do resultado desfavorável na Câmara, as esperanças agora se voltam para o Senado da República, onde uma nova estratégia está sendo desenhada. A diretoria de assuntos parlamentares do Cofeci, que inclui nomes como Pedro Henrique de Andrade Nogueira Lima, Claudecir Roque Contreira, Márcio Ferreira Bins Ely, Alexandre Marciel, Aluisio Sampaio e Glauco Morais, se reuniu e novamente reunirão em Brasília para traçar um plano de ação.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, regulamenta a Reforma Tributária. A intenção é fixar uma alíquota reduzida de 60% para o mercado imobiliário e uma redução de 80% para as operações de locação, buscando tornar o setor mais atrativo e reduzir os encargos para os consumidores finais.

“Isso é crucial para tornar o mercado imobiliário mais competitivo e acessível. Acreditamos que o Senado terá mais sensibilidade às necessidades do setor e às preocupações dos corretores de imóveis e consumidores”, destaca Dallapicula, reforçando o otimismo após o apertado resultado na Câmara.

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