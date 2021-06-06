Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maria Sanz

Crônica: Vencer é saber viver

É muito simples. Mas deixam tudo complicado...

Públicado em 

06 jun 2021 às 02:00
Maria Sanz

Colunista

Maria Sanz

Sucesso, vitória, conquista
Sucesso, vitória, conquista Crédito: Pixabay
Ou 8, ou 80!
Mas quem foi que disse que precisa ser assim?
O melhor: vencer, ultrapassar, provar, alcançar, se destacar, dominar.
Ou, o pior: perder, reprovar, ficar pra trás, afundar.
Pense comigo, esse contraste é na verdade um dos grandes responsáveis pela infelicidade.
Como se não soubéssemos nos reconhecer nas cores que habitam o meio, lutamos para ser o brilho da ponta da lança o tempo inteiro.
Chato isso.
Numa roda de conversa qualquer, o sujeito precisa vencer, e pra isso transforma a questão numa discussão. Quando se dá conta, já não está defendendo seu próprio argumento, mas o lugar de "campeão" – ora, porque é isso que ele foi criado pra ser. Desde pequeno, ao invés de ser estimulado a enxergar nas diferenças uma possibilidade de ampliar a visão, aprender e crescer, ele foi educado para encontrar nelas a oportunidade de vencer.
Apontando o erro alheio, seguimos, já que o mantra social ensina exatamente isso: "É na falha do outro que eu me fortaleço" – como se tirar vantagem de tudo fosse a grande sacada da aventura humana nesse planeta.
– Até quando?
Nas corporações, então, o sujeito é estimulado a competir de todos os lados. Cargos, contas, salários, isso para não falar de reconhecimento e troféus estrategicamente criados para acirrar ainda mais o clima de "vence o melhor". Esquecendo-se que o objetivo é sempre o mesmo, homens e mulheres disputam, se submetem ao jogo, passam a perna, mentem, e se deixam deformar no caráter para dar orgulho ao sistema.
Assim, sem lógica. Como se a tática da hierarquia fosse uma criação divina.
Estupidez!
Nas relações amorosas, a competição também é sorrateiramente estimulada e, no fim das contas, se revela trágica. Quem manda, quem sabe, quem ganha... E o casal passa uma vida disputando espaço, competindo o tempo inteiro para provar seu valor. E quando se separam? Disputam pelo patrimônio, brigam pela guarda dos filhos, e levam a vida competindo. Triste... Como se o bem maior não fosse o amor, a alegria e a saúde mental dos filhos, transformam a briga num novo compromisso.
Não dou conta...
No ambiente doméstico, no salão de beleza, na sala de aula, enfim, aonde o clima de colaboração deveria reinar, a disputa por ser "a melhor" também está. A cozinheira reclama da faxineira, porque ela limparia muito melhor; a manicura fala mal do trabalho da outra porque só ela sabe fazer assim-assado e tal; a professora não se dá conta, mas estimula a competição entre as alunas quando só elogia sua preferida.
Chega a ser engraçada essa nossa corrida de ratos... Lutando sempre pelo "melhor" ou "maior" como se este lugar existisse, afinal. Nota: tem uma frase que meu pai repete e não falha em me fazer pensar: "o ótimo é o inimigo do bom" – vale a pena lembrar.
– Pra quê mesmo? Milhões de seguidores, milhões na conta, cinco carros, quatro casas, três advogados, dez processos judiciais, onze troféus na estante, alguns amigos, muitos inimigos, e aquela constatação que surge depois do banho, no quarto, triste, sozinho: "podia ser mais simples..."
Enfim, acredito: ganhar é saber viver – ou deveria ser. Mas em algum ponto, lá atrás, conseguiram nos convencer de que a vida foi feita pra vencer.

Veja Também

Ser instrumento é dos maiores prazeres da existência

O corpo: nosso poderoso guia

Da presença da falta

Maria Sanz

É artista e escritora, e como observadora do cotidiano, usa toda sua essência criativa na busca de entender a si mesma e o outro. É usuária das medicinas da palavra, da música, das cores e da dança

Tópicos Relacionados

Crônica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados