A reforma tributária e os mitos de riqueza e pobreza no Brasil

Distribuição de riqueza tem impacto direto na mobilidade social Crédito: Harry Strauss/ Pixabay

Lideranças da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram seu repúdio à proposta de reforma tributária do governo . Segundo elas, os escritórios já pagam 15% de tributos. Com a reforma, a parcela de PIS e Cofins aumentaria de quase 4% para 12%, significando uma carga total de 23%.

Não é bem assim. Considere um escritório que presta serviços no valor de R$ 100. Hoje, após recolher PIS e Cofins, ele fica com pouco mais de R$ 96.

Depois da reforma, a empresa que contratar os serviços poderá deduzir das suas obrigações com a Receita o que já foi recolhido do novo tributo pelo escritório de advocacia. Caso o serviço passe a custar R$ 112, o desembolso da empresa contratante continuará sendo de R$100, pois poderá descontar R$ 12 dos seus tributos devidos.

O escritório receberá R$ 112, recolherá R$ 12 ao Fisco e ficará com R$ 100, mais do que ganha atualmente. Aparentemente, há advogados que não entendem como funciona o IVA, imposto adotado em mais de 160 países.

Com as novas regras, a carga tributária aumenta apenas para os serviços de advocacia prestados diretamente para o consumidor. Mas aqui trata-se de corrigir uma distorção.

Como a alíquota de 12% foi feita para manter a arrecadação, desonera-se quem paga mais e eleva-se a cobrança de quem paga menos. Por que comprar uma geladeira deve ter uma tributação maior do que contratar um advogado?

O objetivo é apenas garantir que, ao menos na esfera federal, toda decisão de consumo seja igualmente tributada. As compras de eletrodomésticos, serviços de advogados ou remédios terão embutidos no seu valor a mesma carga tributária.

Para as famílias, os preços de muitos bens deverão cair, em razão de menos tributos ao longo da cadeia de produção, e alguns serviços ficarão mais caros. Detalhe para quem se preocupa com desigualdade. Os ricos consomem mais serviços do que os pobres.

Advogados também reclamam da possibilidade de pagar 8% sobre dividendos que recebem dos seus escritórios. Dizem que penaliza a classe média.

Má notícia: se o Brasil fosse inteiramente igualitário, a renda individual seria de cerca de R$ 3.000 por mês. Somos um país bem mais pobre do que muitos pensam.

Quem ganha acima de R$ 30 mil por mês está entre o 1% mais rico do país.

A classe média de verdade, aquela que recebe entre 2 e 5 salários mínimos em empregos formais, paga uma alíquota efetiva de tributos perto de 30% em razão das contribuições sobre a folha e do Imposto de Renda.

No Brasil imaginário da elite, os muito ricos acreditam que fazem parte da classe média. Os ricos de verdade são sempre os outros.