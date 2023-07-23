Uma luz no fim do brejo, quer dizer, do túnel

Crédito: Amarildo

Amuado e quase sem esperanças de ver um dia o sol voltar a iluminar a vida política deste país, sentei-me à beira do caminho. Não conseguia definir com precisão o que eu andava sentindo. Raiva? Revolta? Amargura? Não. Desânimo, desesperança, fastio. É por esta rua sem calçamento que tenho caminhado trôpego e acabrunhado. Acho que já sei como me definir, resumidamente: “Ergo sunt bagus plenus”!! Desse jeito. Era assim, nesse fake latim, que os universitários do bons tempos se diziam de saco cheio. Como acontece comigo, desencantado que estou com o bisonho desempenho dos político que aí estão. Exemplos? Dois, de doer: por aqui, na falta de melhor o que fazer, proíbem-se funerárias de exibir caixões na vitrine. Em Florianópolis, outro gol de mão: projeto de lei cria o dia do Batman.

Bom, como não pretendo cortar os pulsos, sigo vaiando e andando por essas estradas enquanto Seu Lobo não vem. Eis, porém que o celular toca e um querido amigo avisa que quer me ver para a gente trocar umas ideias. Mas na verdade descubro logo, ele já chegou com as ideias prontas e acabadas.

“Trago para este navio cargueiro, cheios até a borda de políticos sem noção, um samburá lotado de ótimas sugestões. Ou seus passageiros rezem e peçam a Deus por um milagre que os salvem ou embarquem nas geniais ideias que lhes ofereço de graça."

Por exemplo. Na esfera nacional, uma ideia é a valorização das primeiras-damas. Um projeto de lei criaria o cargo de “Primeira-Dama Executiva Top”. Elas então passariam a ser tratadas por “vossas excelências” e mereceriam até continências de seus interlocutores militares.

Outra boa ideia é o projeto Show de Bola. Através dele seria criado o “Bolsa Bike”. Por esse projeto todas as bancadas poderiam desfrutar, gratuitamente, de aulas práticas de gols de bicicleta. A cada bola na rede milhões de aplausos se multiplicariam nas redes sociais. Meio caminho andado para uma reeleição.

Um projeto chamado “Eu também sou filho de Deus” daria a todos parlamentares o direito de voar com suas esposas, mês sim, mês não, para qualquer parte do mundo para ser fotografado ao lado de políticos de grosso calibre. Vai haver engarrafamento no espaço aéreo. Mas faz parte.

No âmbito local, meu amigo sugere o projeto “Monazict Gel.” Uma ideia revolucionária de olho no mercado mundial de pacientes que sofrem com o reumatismo. Monazict Gel consiste na produção de areia monazítica, em forma de gel, que chegaria com força no armarinho de remédios da população idosa do mundo inteiro. Em anexo a cada bisnaga, a videoaula “Dance frevo like we do”. Top, não?

Outra brilhante ideia dele para legisladores e legisladoras é a volta das tanajuras ao nosso Espírito Santo. Como vivem hoje, como se acasalam, por que sumiram do mapa? São muitas as dúvidas e pouquíssimo interesse das autoridades em mergulhar neste mundo animal. É preciso, urgentemente, trazê-las de volta. Afinal, há quanto tempo você não saboreia uma farofinha de bunda de tanajura?