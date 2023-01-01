Os cabelos são nossos diários de bordo

Crédito: Amarildo

Tenho um endereço esculpido na mente: Rua Sete de Setembro, galeria do Edifício Valverde. Era onde brotavam os grandes sucessos musicais da cidade. Esse era o endereço da loja Jairo Maia Discos. E foi exatamente ali, anos 60, que meus cabelos deram adeus ao corte Príncipe Danilo e iniciaram sua caminhada em direção aos meus ombros. Embalados pelo som de "I Wanna Hold Your Hand", a primeira música dos Beatles que ouvi. Alguns meses depois já dava pra sacudir a cabeleira. Como nos ensinaram os cinco magníficos ingleses.

Caretas sempre existiram, mas as pessoas que importavam não andavam de mãos dadas com o preconceito: meus pais e meus amigos tinham coisas mais interessantes a comentar. Nas esquinas ainda se ouvia um ou outro grito provocativo: “Cabeludo!” Mas, para compensar, o Britz Bar era feito só de amigos, risadas e chope gelado.

Mas você não faz ideia da grande importância dos longos cabelos na prática do surfe sobre trilhos. Morando na Rua Sete, indo para a escola, eu caminhava até a praça Costa Pereira para pegar a condução. E, então, seguia viagem em pé nos estribos do bonde, agarrado nos balaústres. Era perigoso? Era. Mas o vento na cara dava a segura impressão de flutuar numa prancha de surf, vestido com o uniforme azul do Salesiano imaginando que aquela onda nunca mais iria dar na praia. E o vento, sempre afetuoso e incansável, sacudindo a cabeleira.

Aos trinta e tantos anos foram-se os bondes e um bocado bom dos meus cabelos. Como acontece, inexplicavelmente, apenas os pelos do topo da cabeça. Logo aqueles que nos protegem do sol e fazem a chuva escorrer mais rapidamente. E passamos a quebrar o galho com os bonés.

Mas nada disso me atormentou, o que acontece com muitos amigos que tenho. Na verdade, eu - juro – até sou muito grato com a impertinência da natureza. Acontece que, já velho de guerra, fico bastante aliviado por não precisar resistir à tentação de banhar os pelos que me restam com aquela invenção dos capetas, aquele malfadado shampoo que os deixam da cor dos sapatinhos de Nossa Senhora. Nada contra a santa e seus sapatos, claro. E nem cheguei a considerar a ardilosa ideia de “arrastar” os pelos de uma das laterais da cabeça, fixar com um tipo qualquer de Gumex, e assim tapar o deserto no cocuruto.

Cabelos também podem se prestar para homenagens. Atualmente está em voga por estas bandas um penteado com uma temática escultural. E o que me chama mais a atenção nesta novidade é a certeza de que o alvo da homenagem é um ser mineral. E os que o homenageiam o fazem sem se dar conta desse louvável gesto. Parece-me um aplauso soprado do além.