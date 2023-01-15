É sempre bom ter um maluco por perto

Ilustração da crônica de Marcos Alencar Crédito: Amarildo

A princípio pode parecer meio assustadora a ideia de conviver de perto com gente maluca. Mas é só dar um pouquinho de corda na memória saudosa e um sorriso gostoso vai iluminar o seu rosto. E nem precisa garimpar muito pra você se lembrar do primeiro maluquete da sua coleção: o coleguinha levado, o primeiro a soltar uma cabeça de nego no banheiro da escola. Matou de inveja a metade da turma. E de rir a classe inteira.

Mas nem todo maluco é um figuraça assim. É preciso tomar cuidado, ficar de olhos bem abertos com aqueles tipos que trazem no olhar uma indiscutível ameaça de que a barra vai pesar. São eles o doido de pedra, o louco varrido e o doido de encardir. Mas o resto da cambada é mamão com açúcar. São figuras curiosas, engraçadas, adoráveis até que vivem ao nosso redor.

Os brothers que fazem o tipo “louco por você”, “doidinho da silva” e “maluco beleza”. Uma turminha alto astral, sempre bem chegada à sua mesa e aos quais você seria incapaz de negar um gole no seu próprio copo de uísque. Pertencem a esse tipo imperdível de maluquetes aqueles que não deixavam pra depois a chance de tocar a campainha das casas, noite alta, e sair correndo. Ou quando sacristãos volta e meia escondiam o vinho do padre em cima da hora de começar a missa.

Ou aproveitavam, quando o professor rabiscava um problema no quadro negro, para meter uma das mãos no sovaco e fazer uma espécie de alavanca com o braço de formas a produzir um som semelhante a um flato. Com som estereofônico. Chocante, para a professora. Já para o miolo mole empreendedor e seus seguidores, uma comédia impagável. Adoráveis birutinhas!

E cada vez mais me convenço de que, se o mundo fosse povoado apenas por pessoas caretas, que graça teria? Um mundo sem o doidão do Raul Seixas, de que serviria? E que água morna seria a nossa vida sem a sempre repetitiva Narcisa Tamborindeguy? Puxando esse bloco aponto o abestado do caixa de padaria quando lhe pergunta, convicto de que você tem uma sacola de moedas no bolso, “o senhor tem dezoito centavos, para facilitar o troco?”

O julgamento que a vizinhança careta faz dos miolos moles é imprópria, indevida e, precisamente, invejosa. Claro que o meu ninho de amigos não abrigava nenhum fio desencapado que pudesse representar perigo para a sociedade. O nosso humor, as nossas farras, os nossos aprontos tinham a garantia dos aplausos... apenas de nós mesmos, confesso.