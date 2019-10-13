Marcos Alencar
Marcos Alencar
É publicitário e cronista. Neste espaço, aos domingos, dedica-se a crônicas que dialogam com a memória recente do Espírito Santo, da cultura à política, sem deixar de alfinetar os acontecimentos da atualidade locais e nacionais

A ficção é a melhor amiga de uma mulher na hora da vingança

Foi então que um sorriso, entre o maroto e o diabólico, iluminou o seu rosto. Ela não sorria assim desde que ele escorregou no tapete da sala e se estabacou no chão, quebrando o cóccix

Publicado em 13/10/2019 às 06h00
Atualizado em 13/10/2019 às 06h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.