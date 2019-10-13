É publicitário e cronista. Neste espaço, aos domingos, dedica-se a crônicas que dialogam com a memória recente do Espírito Santo, da cultura à política, sem deixar de alfinetar os acontecimentos da atualidade locais e nacionais
A ficção é a melhor amiga de uma mulher na hora da vingança
Foi então que um sorriso, entre o maroto e o diabólico, iluminou o seu rosto. Ela não sorria assim desde que ele escorregou no tapete da sala e se estabacou no chão, quebrando o cóccix
