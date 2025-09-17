Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória
O preço invisível do clima: quando o corpo e a mente adoecem
Há caminhos, e eles passam pela reconexão com a natureza. O Japão nos inspira com o Shinrin-yoku, o “banho de floresta”: caminhar devagar entre árvores, tocar a terra com os pés, ouvir o vento
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00