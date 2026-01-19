Marco Bravo
Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória

Ilhas de calor: cidades do interior do ES também precisam de mais árvores

O mais preocupante é que muitas cidades capixabas ainda não possuem planos estruturados de mudanças climáticas. Falta prioridade, falta conhecimento técnico e, sobretudo, falta visão estratégica por parte de gestores municipais

Vitória
Publicado em 19/01/2026 às 03h40


