Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória
Ilhas de calor: cidades do interior do ES também precisam de mais árvores
O mais preocupante é que muitas cidades capixabas ainda não possuem planos estruturados de mudanças climáticas. Falta prioridade, falta conhecimento técnico e, sobretudo, falta visão estratégica por parte de gestores municipais
