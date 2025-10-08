Marcelo Mendonça
É advogado e busca descomplicar o Direito dos Negócios, abordando de forma direta e prática as várias faces jurídicas e estratégias voltadas às estruturações negociais

Tributação dos dividendos: existe saída?

A boa notícia é que existem alternativas que permitem reorganizar o fluxo financeiro da empresa sem infringir a lei

Publicado em 08/10/2025 às 02h00


