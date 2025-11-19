É advogado e busca descomplicar o Direito dos Negócios, abordando de forma direta e prática as várias faces jurídicas e estratégias voltadas às estruturações negociais
Mais um aumento de carga tributária e zero redução de gastos
Até onde iremos? Não sei, só sei que está pesado empreender no Brasil. E quem não dá atenção ao empreendedor está fadado a ser sempre o país do futuro (que nunca chega)
