É advogado e busca descomplicar o Direito dos Negócios, abordando de forma direta e prática as várias faces jurídicas e estratégias voltadas às estruturações negociais
Investimentos em empresas: o que é Sociedade em Conta de Participação
Apesar do nome, a SCP não é uma sociedade "normal", como uma LTDA ou S/A, já que não possui personalidade jurídica própria nem patrimônio autônomo
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00