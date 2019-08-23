Colunistas
Manifestantes vão protestar contra Ivan Carlini em Vila Velha

Vitória
Publicado em 23/08/2019 às 13h11
Atualizado em 29/09/2019 às 18h07
Ivan Carlini está no 26º ano de mandato como vereador. Crédito: Câmara de Vila Velha
O movimento Projeto Vila Nova vai protestar contra o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM), que em entrevista à coluna/blog disse que tem 1% de chance de se candidatar a mais um mandato. Carlini está há 28 anos na CMVV e no sexto mandato como presidente do Legislativo canela-verde.

"Ele disse que só tem 1% de chance de se candidatar para vereador de novo. Que só se candidataria caso a população fizesse manifestação pedindo sua candidatura em frente à casa dele. Nós faremos a manifestação, mas pedindo o oposto, que não se candidate", diz Tayana Dantas, coordenadora do movimento.

O ato público - chamado "Chega de Ivan" - está sendo convocado pela internet. Será na Câmara Municipal de Vila Velha, no dia 4 de setembro, das 17h às 19h. 

