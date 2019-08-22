Colunistas
Manato se aposenta do governo do Espírito Santo

Médico concursado, ex-deputado e presidente estadual do PSL tinha mais de 36 anos de carreira

Publicado em 22/08/2019 às 15h58
Atualizado em 29/09/2019 às 18h19
Carlos Manato (PSL). Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-deputado federal Carlos Manato (PSL) não quer mais saber do governo do Estado. Calma, ele não desistiu de se tornar governador e tem a intenção de concorrer novamente na eleição de 2022. A novidade é que o ex-deputado, servidor de carreira do Estado, acaba de se aposentar.

Médico concursado e vinculado à

Secretaria de Estado Saúde (Sesa)

, Manato tem 36 anos e três meses de carreira como servidor do Estado. Após reunir a papelada que comprova o tempo de serviço, ele entregou os últimos documentos ao IPAJM e, na tarde desta quinta-feira (22), protocolou o pedido de aposentadoria na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. 

"Agora a aposentadoria é automática. Não é preciso fazer mais nada. Estou aposentado", diz o ex-deputado.

Manato também é presidente estadual do PSL e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-ES.

Protocolo do pedido de aposentadoria de Carlos Manato. Crédito: Carlos Manato
