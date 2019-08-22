Manato se aposenta do governo do Espírito Santo

Carlos Manato (PSL). Crédito: Carlos Alberto Silva

O ex-deputado federal Carlos Manato (PSL) não quer mais saber do governo do Estado. Calma, ele não desistiu de se tornar governador e tem a intenção de concorrer novamente na eleição de 2022. A novidade é que o ex-deputado, servidor de carreira do Estado, acaba de se aposentar.



Médico concursado e vinculado à

, Manato tem 36 anos e três meses de carreira como servidor do Estado. Após reunir a papelada que comprova o tempo de serviço, ele entregou os últimos documentos ao IPAJM e, na tarde desta quinta-feira (22), protocolou o pedido de aposentadoria na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

"Agora a aposentadoria é automática. Não é preciso fazer mais nada. Estou aposentado", diz o ex-deputado.

Manato também é presidente estadual do PSL e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-ES.

Protocolo do pedido de aposentadoria de Carlos Manato. Crédito: Carlos Manato

Este vídeo pode te interessar





A Gazeta integra o Saiba mais