Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

Maior densidade populacional melhora a infraestrutura urbana

Com a população mundial na casa dos bilhões, quanto mais nos juntarmos, melhor e menor será o consumo energético

Publicado em 11/09/2019 às 14h40
Atualizado em 29/09/2019 às 13h52
Segundo a ONU, 66% das pessoas viverão nas cidades até 2050. Crédito: Pixabay
Segundo a ONU, 66% das pessoas viverão nas cidades até 2050. Crédito: Pixabay

O mundo é cada vez mais urbano, de tal modo que, segundo a ONU, 66% das pessoas viverão nas cidades até 2050. E esta é uma realidade que não distingue ricos e pobres, pois existem metrópoles tantos em países desenvolvidos como nas regiões que concentram pobreza e todos os problemas sociais associados a ela.

No entanto, o expressivo aumento na quantidade e tamanho das cidades se dará, de acordo com os mesmos estudos, principalmente nos continentes africano, asiático, mas também no latino-americano, onde estamos.

E ainda é preciso considerar que “as cidades pequenas são numerosas e muitas crescem rapidamente. Globalmente, cerca de metade dos (atuais) 3,9 bilhões de habitantes residem em pequenos estabelecimentos com 500 mil habitantes”, ou seja, trata-se de um prognóstico que deve servir de alerta às prefeituras capixabas, pois todas elas enquadram-se nesta realidade.

> Diminuir impactos urbanos é saída para minimizar segregação social

Nos seus primórdios, as cidades viviam sob um poder monárquico absolutista, ainda que as regulamentações construtivas eram bem menos restritivas que as que encontramos nas cidades atuais. Com o tempo, vieram normativas que visavam controlar o crescimento das cidades, incluindo o zoneamento, que busca associar numa mesma região urbana ou bairro atividades compatíveis entre si e/ou inibir aquelas que, porventura, sejam incômodas ou inadequadas em relação a uma determinada vizinhança.

Os contrastes urbanos em Manhattan, Nova York. Crédito: Pixabay
Os contrastes urbanos em Manhattan, Nova York. Crédito: Pixabay

Daí que existem, por exemplo, zonas residenciais, cuja maioria das construções são, obviamente, moradias. Contudo, mesmo num bairro residencial, é desejável a existência de algumas atividades de comércio e serviços, como farmácias, padarias, supermercados, academias de ginásticas, e até escolas, para que as crianças e jovens não precisem realizar longos deslocamentos entre suas casas e os locais onde estudam.

Crédito: Luísa Torre
Crédito: Luísa Torre

Outro importante instrumento de regulação urbanística é o Coeficiente de Aproveitamento, também chamado de Potencial Construtivo. O Coeficiente de Aproveitamento é um índice que determina a densidade de cada lote e, consequentemente, de um bairro ou região. Com isso, as administrações municipais e planejadores urbanos podem prever a infraestrutura necessária para cada parte da cidade, tais como serviços de água, coleta de esgoto e lixo, energia elétrica, transporte público, etc.

A questão é que este índice é que de fato interessa ao mercado imobiliário, pois nele está contido o valor comercial dos lotes, bem como o potencial de vendas das edificações, principalmente no caso de prédios residenciais e de salas comerciais.

> Três em cada dez salas comerciais na Grande Vitória estão fechadas

O aumento do Coeficiente de Aproveitamento pode não só adensar uma cidade ou região, como também a verticaliza, permitindo prédios mais altos. Uma maior densidade otimiza a infraestrutura urbana, tornando-a mais barata aos moradores. Não obstante, há casos de cidades que mesmo se verticalizando e adensando, não proporcionaram a redução no preço das moradias, mas até o contrário, de tal modo que a população de menor renda teve que buscar regiões menos adensadas, com carência de infraestrutura e mais distantes dos centros, onde estão localizados a maior quantidade e os melhores empregos.

Também é importante ressaltar que a menor densidade estimula maior gasto com combustíveis fósseis, isto é, com deslocamentos motorizados que aumentam as emissões de CO2, tornando a cidade, ou uma região dela, menos sustentável, ainda que possa aparentar que ocorre justamente o inverso. Bairros ou condomínios residenciais horizontais, com muitos lotes com uma única residência construídas neles e cercada de árvores, trazem a ideia de que se trata de um lugar “mais natural” e, portanto, menos urbano. O resultado, porém, é a baixa densidade habitacional.

Contudo, com a população mundial na casa dos bilhões, quanto mais nos juntarmos, melhor e menor será o consumo energético.

Esse é um dos desafios de pensarmos as cidades no mundo atual, pois o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade é de fato desejável, porém cada vez mais difícil de ser alcançado.

 

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.