Riquezas turísticas do ES precisam ser mais bem aproveitadas

Pedra Azul tem tudo para avançar mais rapidamente e conquistar fama similar à Gramado e Campos do Jordão Crédito: Reprodução/IEMA ES

No entanto, com as restrições para as viagens ao exterior e o dólar acima de R$ 5,00, criou-se um cenário favorável ao turismo interno , que já mostra uma retomada consistente.

Trata-se, portanto, de uma boa oportunidade para o incremento do negócio turismo no Espírito Santo . Não só pela sua localização privilegiada (proximidade das capitais mais populosas do país), mas por contar com praias maravilhosas, uma belíssima região montanhosa e com uma particularidade muito especial: em apenas duas horas de carro é possível se desfrutar no mesmo dia de uma praia com sol tropical e uma noite com temperaturas do sul da Europa.

Assim, volto minhas atenções para Guarapari Pedra Azul , dois ícones do turismo capixaba, para trazer algumas sugestões com vistas a um melhor aproveitamento dessas nossas riquezas turísticas.

Com relação a Guarapari, visando uma maior atratividade para o turista e o incremento do comércio local, sugiro a criação de uma rua de pedestres, iniciativa bem sucedida na maioria dos balneários famosos do país.

No Balneário Camboriú (cito pela sua similaridade com Guarapari), uma das principais avenidas, a Central (Av. Brasil), foi transformada no Calçadão Central – ponto de convergência dos turistas, onde se vê bares e restaurantes com mesas externas, floreiras, etc., muita gente circulando e uma intensa movimentação do comércio. Medida como essa, se adotada em Guarapari, traria não só maior atratividade para o turista, mas também aumento da arrecadação municipal.

Quanto à Pedra Azul, cujo extraordinário potencial turístico alavancou seu crescimento, a sugestão seria a revisão das regras burocráticas/ambientais, que tanto tem desestimulado a realização de empreendimentos turísticos nessa região. Pedra Azul tem tudo para avançar mais rapidamente e conquistar fama similar à Gramado e Campos do Jordão. Isso representaria um grande incremento na economia regional.

Mas, para tanto, seria preciso – sem prejuízo da preservação ambiental – menos burocracia e mais agilidade na aprovação de empreendimentos nesse município. Ou seja, medidas desburocratizantes como as adotadas recentemente pela Prefeitura de Vitória.