Mesmo difícil, é possível vencer o desafio da reconstrução do Brasil

Diante desse cenário trágico, reverter essa situação só será possível mediante uma substancial diminuição do tamanho do Estado, de celeridade na venda de ativos da União – para ajudar a cobrir o gigantesco rombo aberto nas contas públicas –, de menos burocracia e estímulo à iniciativa privada para a geração de empregos. E isso só poderá ser alcançado através da priorização das privatizações, das reformas administrativa e tributária e de celeridade nas suas aprovações.