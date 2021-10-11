É possível melhorar o trânsito da região da Praia do Canto sem gastar muito

Rua José Teixeira, uma das vias comerciais mais importantes da Praia do Canto Crédito: Google Maps

Com o aumento da população vacinada contra a Covid 19 , e a consequente diminuição dos novos casos da doença, o trânsito na Região Metropolitana da Capital praticamente retornou aos níveis anteriores à pandemia.

Voltamos, portanto, a conviver com os insuportáveis engarrafamentos nas horas pico de tráfego, que tanto prejudicam a qualidade de vida dos moradores da Grande Vitória – principalmente na região da Praia do Canto e da Enseada do Suá.

Mas tenho boas noticias para o leitor: a Prefeitura de Vitória está empenhada no enfrentamento desse problema e já está desenvolvendo estudos com vistas à realização, em curto prazo, de importantes melhorias no sistema viário dessa região.

São intervenções na malha viária da Enseada do Sua, compreendendo melhorias nos acessos à Terceira Ponte, na ligação da Ilha do Boi com a Av. Nossa Senhora dos Navegantes e um conjunto de mudanças voltadas para favorecer o fluxo de veículos nessa região.

Por oportuno, diante dessa importante iniciativa da prefeitura, venho reiterar outras medidas por mim já sugeridas anteriormente, também de grande importância para a melhoria do tráfego na região dos bairros Praia do Canto e Santa Lúcia.

Vale ressaltar, são medidas de baixo custo que, além de trazerem melhor fluidez para o tráfego, proporcionarão melhoria da qualidade de vida para os moradores desses dois bairros. São elas:

Projeto de redefinição do cruzamento da Reta da Penha com a Av. Rio Branco, principal problema viário dessa região, onde nas horas pico de tráfego são formados grandes engarrafamentos diários; Eliminação de rotatórias nas vias de maior tráfego – como na Chapot Presvot e outras em situação similar –, substituindo-as por faixas elevadas para travessia de pedestres / redutoras de velocidade (hoje, boa parte dessas rotatórias já se tornaram incompatíveis com o atual volume de tráfego); Implantação de mão única em algumas ruas, como forma a de viabilizar a eliminação de semáforos de três tempos, tão prejudiciais ao tráfego e perigosos para os pedestres; Alargamento de calçadas nas ruas que vierem a ser transformadas em mão única visando maior segurança para os pedestres e a criação de ciclorrotas para incentivo ao uso da bicicleta.