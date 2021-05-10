BR 101 Norte: a vida humana deveria estar acima da questão ambiental

BR 101 Norte corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019

Por mais importante que seja a preservação das nossas florestas – e isso não pode deixar de ser reconhecido –, a preservação da vida humana deve ser sempre colocada em primeiro plano. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos uma rodovia mais segura?

Ainda que a preservação das nossas florestas seja de grande importância, até para a imagem do país no exterior, é preciso que sejam aquilatados os benefícios e os prejuízos que entraves burocráticos como esse trazem para a sociedade. A exacerbação de uma questão ambiental pode mais prejudicar do que beneficiar. Teria sido feita essa avaliação?

Diante desse impasse, voltemos nossos olhos ao passado e façamos a seguinte reflexão: estaria hoje essa estrada funcionando se a sua construção (década de 1960) estivesse subordinada à atual legislação ambiental? Se assim fosse, como estaria hoje o atendimento às necessidades de deslocamento de cargas e pessoas por via terrestre entre os Estados brasileiros?

O Brasil, em razão da pandemia e do consequente rombo nas contas públicas e do gigantesco estrago causado no setor privado – principalmente nas pequenas empresas –, precisa de um grande empenho de todos para a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos.

Nesse sentido, é de fundamental importância a melhoria da infraestrutura do país, onde a malha rodoviária, mesmo tão limitada e em péssimo estado, tem papel fundamental.

E como fazê-lo diante de uma dívida púbica beirando 100% do PIB e com 95% do orçamento do país comprometido com despesas obrigatórias? Só há um caminho: as concessões.