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Dicas da Lucy

Veja como fazer seus panos de prato durarem mais tempo

Confira as recomendações para manter os panos brancos e livre das manchas  por mais tempo

Públicado em 

09 abr 2020 às 17:37

Colunista

Aprenda a conservar os panos da sua cozinha. Crédito: Divulgação
O pano de prato faz parte da nossa cultura, geralmente bordado, pintado, com bico de crochê ou viés colorido, toda cozinha brasileira tem pano de prato em um ganchinho pendurado na parede.
Para que durem brancos por mais tempo e livre das manchas siga as recomendações:
Troca diária: todo dia troque o pano de prato e o pano de mão, isso evita acumulo de sujeira e proliferação de fungos e bactérias.
Troca a cada 3 dias: quando o uso da cozinha é esporádico, sendo utilizada apenas para fazer lanches e pequenas refeições não há necessidade da troca diária. A troca pode ser a cada dois ou três dias. Importante é imediatamente após enxugar a louça e finalizar os trabalhos na cozinha, colocar os panos de prato para secar para que sejam utilizados novamente no outro dia.
Remoção de manchas: remova mancha de gordura, corantes e manchas em geral com detergente, basta aplicar o detergente no tecido seco, sem molhar. Esfregue. Depois de esfregar coloque de molho em água com sabão em pó bem dissolvido por 2 horas. Feito isso, esfregue e enxague. Se a mancha persistir, aplique um pouco de bicarbonato em cima do detergente e esfregue.
Na lavadora de roupas: ao longo dos dias vá juntando os panos de prato. Remova as manchas, depois lave-os juntos na lavadora de roupas. Use sabão, alvejante com ou sem cloro.
Nota: tenha um cesto de roupa suja exclusivo para a roupa de mesa e panos de prato. Evite o mofo, não coloque pano de prato molhado no cesto.
Sabão em barra: para quem lava pano de prato diariamente, recomendo utilizar sabão em barra. De coco, glicerinado, azul ou até mesmo sabonete branco são excelentes para lavar panos de prato. Molhe, passe o sabão, esfregue fazendo bastante espuma. Deixe de molho por uns 30 minutos e depois enxague.
Pano de prato encardido: deixe de molho em alguma das receitas clareadoras que já passei aqui neste artigo, confira.
Vale ressaltar que pano de prato é para enxugar louça, pano de mão para enxugar a mãos e pegar panela e pano de pia para limpeza  geral na cozinha.
Esta separação é importante para evitar que os panos de pratos fiquem encardidos e manchados.
Beijos e até mais.

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