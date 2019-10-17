Dicas da Lucy Mizael
Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Saiba como tirar o mau cheiro da sapateira

A colunista Lucy Mizael ensina também a como guardar o sapato da maneira correta para evitar o odor

Publicado em 17/10/2019 às 09h39
Atualizado em 18/10/2019 às 17h13
Dicas da Lucy: como tirar o mau cheiro da sapateira. Crédito: Pinterest
Imagine a cena: você abre a sapateira, ela está limpa e organizada mas um cheiro estranho paira no ar, um odor confuso mas que incomoda.

Para dar adeus a este odor característico das sapateiras, basta distribuir pedras de cânfora pelas prateleiras da sapateira. Uma por prateleira já é suficiente. A pedras de canfora vão evaporando e sumindo, assim a cada três meses é necessário repor. Fique tranquilo, as pedras evaporam sem deixar rastro tão pouco sujeira.

Mas se seus sapatos já estão com mal cheiro impregnado, você deve também cuidar dos sapatos e dos pés corretamente para eliminar o chulé de vez da sua vida.

Pedras de cânfora para a sapateira. Crédito: Lucy Mizael
ONDE COMPRAR?

É possível adquirir na farmácia. Custa em torno de R$ 10 a  R$15 reais a caixa como 8 pedrinhas.

RECOMENDAÇÕES:

Não guarde o sapato sujo. O ideal é limpa-lo, arejar por algumas horas e só depois guardar na sapateira. E para quem sofre com o chulé recomendo colocar polvilho antiséptico após o uso, arejar e depois guardar. 

LIMPEZA DIÁRIA DO SAPATO:

É recomendado limpar com um pano úmido em vinagre ou algum produto fungicida liquido ou aerosol.

