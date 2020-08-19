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Dica da Lucy

Saiba como descongelar a carne de forma rápida e prática

Aprenda um truque para resolver aquele probleminha de esquecer de tirar a carne do congelador e só lembrar na hora de preparar a refeição

Públicado em 

19 ago 2020 às 10:41
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Carne crua: Dica da Lucy: saiba como descongelar carne rapidamente
O método difere entre carnes em pedaços e a carne moída.  Crédito: Freepik
Sabe aquele dia que você não se planeja pela manhã e na hora do jantar só tem carnes congeladas? Quando estamos com tempo, deixamos na geladeira um dia antes, mas nem sempre isso é possível. Nessa hora, você acaba recorrendo ao microondas, mas ele não é o mais indicado. Ele pode queimar as pontas da carne e deixar o meio ainda congelado.
Na coluna desta semana, te ensino o modo correto de preparo dessas carnes. Confira:

Carnes congeladas em pedaços

Nesse formato, o indicado é usar o nosso velho amigo vinagre. Afinal de contas, ele irá acelerar o processo de descongelamento, diminuindo para metade do tempo. Basta você espalhar o vinagre por cima da carne e deixe agir. Depois de descongelada, é só retirar o vinagre e preparar a carne do jeito que preferir.

Carne moída

Essa vai pra panela. Com o fogo baixo, você coloca a carne - direto do freezer mesmo - numa panela e a mantenha tampada. A medida que a carne for soltando a água e esta for secando, precisaremos voltar a hidratar essa carne. Dessa forma, vá colocando água nas laterais da panela, nunca em cima da carne. E tampe de novo!
Um detalhe muito importante é não temperar essa carne. Ela vai pra panela sem óleo, azeite, sal…
Por fim, o tempero entra assim que ela estiver totalmente descongelada.
Gostou da dica? Ela serve tanto para boi, quanto para frango e porco.
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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