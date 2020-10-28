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Dica da Lucy

Como fazer fritura sem deixar a cozinha com cheiro de gordura

Duas dicas rápidas podem te ajudar a neutralizar o cheiro de gordura que fica no ambiente durante e após as frituras, e o melhor: com produtos que você já tem em casa

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 15:43

Públicado em 

28 out 2020 às 15:43
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Peroá frito e acompanhamentos do bar Petiscos das Meninas, na Serra
Aprenda dois jeitos simples de eliminar o cheiro de gordura do seu ambiente Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Quem não gosta de uma friturinha não é mesmo? Um peixinho, um pastelzinho frito ou até mesmo aquele bife nosso de todo dia. O problema é que além de espalhar gordura no fogão e no piso, a fritura geralmente também deixa aquele cheiro desagradável no ar.
Hoje, vou te dar duas dicas de como neutralizar esse odor. Vale lembrar que o ideal é que ao realizar a fritura, a casa esteja aberta, principalmente a janela da cozinha para fazer o ar circular.

Dica 1

A primeira dica é usando vinagre: coloque vinagre em um pote ou copo de vidro e posicione esse recipiente bem próximo à panela que você está fritando. Não precisa ser colado na panela, mas ali bem próximo. Assim, o vinagre vai absorver o odor de fritura. Parece surreal, mas funciona!

Dica 2

A segunda dica eu adoro, porque além de neutralizar o odor, ela ainda perfuma a casa. Confira:
Em uma panelinha com água, coloque cravo e canela e deixe ferver enquanto estiver fazendo a fritura. O vapor de água impregnado com o cheiro das especiarias neutraliza os maus odores e ainda deixa o ambiente perfumado.
Caso você não goste do cheiro de alguma das especiarias, pode optar por ferver a água apenas com o cravo ou apenas com a canela. Não deixe de testar.
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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