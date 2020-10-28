Como fazer fritura sem deixar a cozinha com cheiro de gordura

Aprenda dois jeitos simples de eliminar o cheiro de gordura do seu ambiente Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Quem não gosta de uma friturinha não é mesmo? Um peixinho, um pastelzinho frito ou até mesmo aquele bife nosso de todo dia. O problema é que além de espalhar gordura no fogão e no piso, a fritura geralmente também deixa aquele cheiro desagradável no ar.

Hoje, vou te dar duas dicas de como neutralizar esse odor. Vale lembrar que o ideal é que ao realizar a fritura, a casa esteja aberta, principalmente a janela da cozinha para fazer o ar circular.

Dica 1

A primeira dica é usando vinagre: coloque vinagre em um pote ou copo de vidro e posicione esse recipiente bem próximo à panela que você está fritando. Não precisa ser colado na panela, mas ali bem próximo. Assim, o vinagre vai absorver o odor de fritura. Parece surreal, mas funciona!

Dica 2

A segunda dica eu adoro, porque além de neutralizar o odor, ela ainda perfuma a casa. Confira:

Em uma panelinha com água, coloque cravo e canela e deixe ferver enquanto estiver fazendo a fritura. O vapor de água impregnado com o cheiro das especiarias neutraliza os maus odores e ainda deixa o ambiente perfumado.

Caso você não goste do cheiro de alguma das especiarias, pode optar por ferver a água apenas com o cravo ou apenas com a canela. Não deixe de testar.