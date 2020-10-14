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Dica da Lucy

Saiba como fazer seu presunto durar mais tempo na geladeira

O presunto costuma estragar rapidamente na geladeira e isso pode ser resolvido rapidamente com um truque simples, confira

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:48

Públicado em 

14 out 2020 às 18:48
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

presunto
Um truque simples pode te ajudar a evitar o desperdício. Crédito: Shutterstock
Muitas são as receitas com presunto, recheio de pizza, enroladinho, salgadinho ou fazer um belo misto quente com fatias de queijo em um pão fresquinho. Eu adoro um misto quente, gente!
Quando vamos ao supermercado, na maioria das vezes compramos o presunto fatiado e ao chegar em casa retiramos da embalagem e guardamos as fatias que estão empilhadas em um potinho plástico com tampa, certo?
O problema é que ele estraga rápido, em pouco tempo se deteriora sendo comum o desperdício. Mas existe uma maneira de armazenar o presunto que faz com que ele dure mais tempo, veja como é simples a seguir.

Como fazer o presunto durar mais tempo

Dica da Lucy: como fazer seu presunto durar mais
Dica da Lucy: como fazer seu presunto durar mais Crédito: Divulgação
Forre o fundo de um pote retangular com uma folha de papel toalha;
Com as mãos limpas e secas, enrole a fatia de presunto uma a uma como se fosse uma panqueca;
A medida que for enrolando, vá organizando dentro do pote que está forrado com papel toalha, dispondo lado a lado, enfileiradas e não sobrepostas (como na foto).
Assim, enrolado, ele dura mais tempo. isso acontece porque, ao enrolá-lo, há uma diminuição da umidade (maior nas fatias sobrepostas). Menos umidade, menos fungo! O papel toalha absorve ainda mais a umidade e pode acreditar ele dura muito mais tempo.
Eu amo essa dica, porque aqui em casa sempre tem presunto, devido ao misto quente que tanto amo.
Faça o teste e diga adeus ao desperdício de presunto.
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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