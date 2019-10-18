Home
Como desencardir roupas brancas e acabar com manchas amarelas

Aquela roupa branca encardida e amarelada tem jeito! Veja como recuperar o branco mais branco de suas roupas

Imagem de perfil de Lucy Mizael

Lucy Mizael

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 16:28

 - Atualizado há 6 anos

Roupa branca com manchas
Roupa branca com manchas Crédito: Shutterstock

Tem dias que a gente olha aquela blusa branca e dá uma dó dela, coitadinha! Um dia era branca e hoje jaz encardida. Mas tem jeito! Para recuperar o branco mais branco existem várias receitinhas e vou compartilhar com vocês as que eu mais gosto.

Faça uma pré-lavagem nas roupas brancas, independente de manchas

Para sua roupa branca demorar a encardir, faça sempre uma pré-lavagem, deixando de molho mesmo que não tenha manchas. Essa prática ajuda a demorar a aparecer encardidos, pois inevitavelmente roupas brancas perdem o brilho e o frescor, mesmo sendo bem cuidadas.

Acrescente para cada 5 litros de água (de preferência quente), 1 copo de álcool + 2 colheres de sopa de bicarbonato + 2 colheres sopa de sabão em pó ou sabão de coco. Depois do molho, leve esta mistura para a máquina de lavar.

Se você preferir, pode acrescentar na lavagem alvejante sem cloro industrializado dissolvido em água quente, conforme orientações do fabricante.

Opção de molho 1: Sabão em pó + bicarbonato

Se você quer desencardir sem alvejante, em uma panela com água fervente suficiente para cobrir a peça, acrescente sabão em pó até a água ficar bem azul (cerca de 70gr) + 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Deixe de molho nesta água por 6 horas. Coloque na lavadora de roupas e lave no ciclo longo

Importante: use água quente somente em tecido com mais de 60% de algodão, linho e fibras naturais. O bicarbonato não vai desbotar as suas roupas nem manchar, use sem medo.

Opção de molho 2: Água quente + bicarbonato + sal

Coloque a roupa encardida de molho em 5 litros de água quente + 5 colheres de sopa de sal de cozinha + 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Deixe de molho nesta água por 6 horas. Retire do molho e coloque na máquina para lavar normalmente com sabão e amaciante.

Eu faço esta receita com toalhas de banho encardidas, com blusas de malha, com fronhas e lençóis amarelados e dá super certo.

Coloque para quarar no sol para melhorar ainda mais o resultado

Esta receita é ótima para retirar aqueles amarelados das roupas que aparecem quando ficam guardadas por muito tempo. Você pode fazer em roupas com partes coloridas, desde que as mesmas não soltem tinta. Já para roupas coloridas, deixe de molho por menos tempo, somente 2 horas.

Outra opção é despejar tudo em uma bacia com saco plástico transparente e deixe de molho por 30 minutos. Caso você tenha espaço, pode forrar um plástico no chão e estender a roupa, mantendo ela sempre molhada, e deixar quarando por no mínimo 30 minutos.

Para quarar no sol você deve ensaboar a peça com sabão de coco de boa qualidade e deixar no sol por 1 hora.

Tirando amarelado de roupas brancas de acordo com o tipo de tecido

Manchas em roupas de algodão, linho e outros tecidos de fibras naturais: Ferva a roupa por meia hora em um balde de alumínio cheio de água com 1 colher de sopa de sal + 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Após o tempo indicado, jogue fora a água e enxágue com água limpa diversas vezes. Ou você pode ferver a roupa por 15 minutos em água com suco de limão (para cada litro de água use meio limão).

Bicarbonato de sódio
Bicarbonato de sódio é um aliado de limpeza Crédito: Luis Echeverri Urrea/Shutterstock

Manchas em roupas de seda: Deixe de molho no leite integral cru por 01 dia. Retire todo o leite enxaguando para que não fique com o odor do leite. Depois lave com sabão líquido para roupas delicadas e que à sombra. 

Manchas em roupas de lycra branca: Lavar com sabão líquido para tecidos delicados. No enxágue acrescentar 01 colher de sopa de bicarbonato de sódio e deixar secar à sombra.

Manchas em roupas de nylon branco: Lave com sabão líquido para tecidos delicados, enxágue bem e, na última água, misture em um balde cheio de água 1 colher de chá de fermento em pó. Esprema e seque à sombra.

