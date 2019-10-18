Xô chulé!

Como acabar com o chulé dos sapatos e dos pés

Calma! Com as dicas abaixo o danado do chulé vai ficar longe dos seus calçados e dos seus pés

Se você tem ou convive com alguém que tenha aquele chulé azedo, indesejado, fedorento, chato, constrangedor, confira estas dicas de soluções caseiras para resolver o problema de uma vez!

COMO PREVENIR O CHULÉ? Lave e seque os pés antes de calçar qualquer sapato. Hidrate os pés com creme que contenha ureia, pés hidratados e sem fissuras são mais resistentes às bactérias que causam o chulé.

Use meias limpas, prefira as de algodão, troque de meias todos os dias. Meias sujas e suadas são foco de bactérias causadoras dos maus odores.

Sempre polvilhe pó ou spray antisséptico nos pés antes de calçar os sapatos. Na falta do pó industrializado, substitua por bicarbonato de sódio, um pouquinho já resolve.

Limpe o sapato após usar: lave as sandálias rasteiras e chinelos, limpe com vinagre ou água sanitária, molhe um algodão e limpe dentro do calçado.

Faça todo dia: Quando chegar em casa, retire os sapatos e borrife álcool 70 ou Lysoform, ou polvilhe pó antisséptico, ou bicarbonato de sódio, ou sal fino de cozinha dentro do sapato e deixe em local fresco, arejado e longe do sol.

Não use o mesmo sapato todo dia, alterne com outro par e fique sem usar o mesmo calçado por no mínimo 24 horas. Você também pode guardar o sapato da maneira correta e limpar a sapateira para evitar o odor.

COMO TIRAR CHULÉ DO TÊNIS? Jogue dentro dos sapatos bicarbonato de sódio, ou pó antisséptico, ou sal fino de cozinha imediatamente, e coloque-os para arejar na sombra por 6 horas. Depois retire o sal de cozinha e guarde o sapato. Ele estará pronto para ser usado novamente e sem chulé!

Você também pode no dia a dia, antes de calçar os sapatos, colocar o pó antisséptico ou o bicarbonato dentro deles, e usar um desodorante para os pés.

Se o sal e o bicarbonato de sódio não resolveram, pegue um algodão, molhe em água sanitária e passe em todo interior do sapato. Não precisa enxaguar, deixe secar naturalmente e não use o sapato por 2 dias. Pode ser feito nos diversos tipos de sapato, inclusive os de couro, lona, borracha e silicone, exceto em tênis de tecido.

Outra opção é lavar com sal fino de cozinha. Deixe o sapato de molho em água salgada e depois lave como de costume. Não use sabão em pó pois aumenta o chulé. Use sabão de coco ou sabão para roupas delicadas.

COMO TIRAR O CHULÉ DOS PÉS? Não adianta tratar o sapato se o pé estiver sujo: Antes de dormir, esquente 4 litros de água, coloque numa bacia, acrescente meia xícara de água sanitária, coloque os pés de molho por 20 minutos na água com água sanitária e depois enxugue os pés. Evite calçar sapatos depois dessa limpeza.

Casos extremo: Operação Xô Chulé

O Luiz me escreveu falando que parece que um rato morreu depois de entrar no seu sapato. Se o seu caso é parecido com o do Luiz, Se seu chulé é poderoso e assassino, para acabar com o chulé eu recomendo que retire todos os sapatos do armário e limpe com água sanitária (molhe um algodão e limpe dentro do sapato.

Quando a água sanitária secar, coloque bicarbonato de sódio, deixe por 3 horas. (tênis e sapatos forrados de tecido por dentro use o somente o bicarbonato, não limpe com água sanitária) Passadas as 3 horas remova o bicarbonato de sódio e guarde.

No dia a dia, sempre após usar os sapatos, polvilhe o sal deixe agir por 3 horas. Retire o sal e polvilhe o pó antiséptico. Só depois guarde-os no armário ou sapateira.

OBRIGATÓRIO: sempre calce os sapatos com os pés limpos e secos!

Sugestão dos leitores:

Dica do Gilmar: “Tive muitas desagradáveis situações por conta do maldito chulé até que um dia me indicaram pasta d’água mentolada.Fui na farmácia, comprei e apliquei por duas noites seguidas e dormia de meia para não soltar na cama. Depois dessas aplicações nunca mais tive problemas e tiro o meu tênis ou sapato em qualquer lugar que vou sem problemas. Podem experimentar que eu garanto! Após usar o produto evite, usar tênis velhos e sapatos contaminados, ou lave muito bem todas as vezes que forem usar e evite repetir os sapatos por vários dias”

Dica da Luana: “Super dica! Eu fiz e deu certo. Misture 1 litro de álcool + 20 cravos + 10 canelas em pau. Coloque a mistura em um borrifador e todos os dias antes de calçar os sapatos jogue um pouco da mistura nos pés e no sapato. Pronto! Cheirinho bom e sem chulé. Mas cuidado! Não jogue em tênis branco ou sapato claro, pois acaba manchando por conta da cor forte. O cheirinho é maravilhoso, e por incrível que pareça funciona mesmo. O álcool mata as bactérias do chulé e deixa o pé sequinho”

Dica da Andreia: “Olá pessoal! Gostaria de compartilhar com vocês o que foi a solução pra mim em relação ao chulé. Quando eu era adolescente passei muita vergonha pois meus pés suavam demais e eu fazia de tudo para acabar com o odor. Eu lavava os pés todas as vezes que ia calçar sapato, secava muito, colocava meias limpas, trocava até 3 ao dia, aplicava talcos, minancora, lixava meus pés, deixava de molho no vinagre, lavava meus calçados constantemente… enfim, era uma luta e nada disso adiantou. Até que um médico me deu uma simples dica: Creme antitranspirante, mas tem que ser em creme e dos mais baratinhos. Eu uso Tabu, Banho a banho, Herbíssimo. Acabaram-se os meus problemas, é incrível! Experimentem pois vai ser bom pra vocês também!”

